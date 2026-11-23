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Rusia ha intensificado sus ataques contra la capital ucraniana en los últimos seis meses.

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Al menos diez personas murieron en una serie de bombardeos rusos contra localidades cercanas a Kiev, capital de Ucrania, mientras los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros de un edificio residencial.

Uno de los ataques impactó un edificio de cinco pisos en la localidad de Dimer, situada a unos 45 kilómetros al norte de Kiev, donde siete personas perdieron la vida, informó la Agence France Press (AFP).

El bombardeo destruyó parcialmente la estructura y dejó una gran cantidad de escombros, entre los cuales trabajan los rescatistas para localizar a personas desaparecidas.

"Se ha recuperado otro cuerpo de entre los escombros", informó el gobernador de la región de Kiev, Timur Tkachenko, al actualizar el número de fallecidos.

22-XI-26 Desde la mañana se lleva a cabo una operación de búsqueda y rescate en Dymer, en la región de Kyiv. En un edificio de 5 plantas, una entrada ha sido parcialmente destruida debido a un ataque con drones Un niño ha sido rescatado @conucrania @UKRinMEX @Cheetos256 https://t.co/NJ6HphRVBI — Mexicanos con Ucrania (@MexConUcrania) November 22, 2026

Ataques contra viviendas y comercios

En la localidad de Vishneve, otras dos personas murieron y ocho resultaron heridas después de que un bombardeo alcanzara un supermercado.

"Una salida a comprar cualquiera se torna en una tragedia por un ataque ruso", denunció Tkachenko.

Mientras tanto, en Bila Tserkva, al sur de Kiev, una persona falleció cuando un ataque provocó un incendio en su vivienda.

Los bombardeos se producen en medio de una intensificación de los ataques rusos contra la capital ucraniana y sus alrededores, cuando se aproxima el invierno y las temperaturas comienzan a descender por debajo de los cero grados.

Continúa la guerra

Rusia mantiene su ofensiva contra Ucrania desde febrero de 2022, cuando comenzó la invasión a gran escala del territorio ucraniano.

Esta semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió una respuesta "dolorosa" después de los ataques ucranianos que dañaron el puente que conecta Rusia con la península de Crimea, anexada por Moscú.

Por su parte, el defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, condenó los recientes bombardeos y pidió a la comunidad internacional no ignorar los ataques contra la población.

Las autoridades ucranianas mantienen las labores de búsqueda y rescate ante la posibilidad de que el número de víctimas aumente.

*Con información de AFP.