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Además de las capturas por la detención ilegal de los hermanos Choc Toz, también fueron aprehendidas y ligadas a proceso penal otras tres personas por la plantación de un arma de fuego.

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El Ministerio Público (MP) informó que diez personas fueron ligadas a proceso penal por presuntas irregularidades relacionadas con un arma de fuego que habría sido plantada a los hermanos Choc Toz, capturados inicialmente por el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Durante una conferencia de prensa, el coordinador nacional del MP, José Raúl López Lamadrid, explicó que, además de los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) procesados por irregularidades en la detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, otras tres personas fueron capturadas por su presunta vinculación con el arma de fuego.

Lamadrid señaló que, para comprender esta línea de investigación, es necesario recordar lo ocurrido durante las primeras horas posteriores al ataque armado contra Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, cuando los hermanos Choc Toz fueron detenidos y vinculados preliminarmente con el crimen.

Explicó que la PNC reportó ambas capturas y consignó un arma de fuego tipo carabina como parte de los indicios que supuestamente relacionaban a los detenidos con el ataque.

Sin embargo, durante la audiencia celebrada el 18 de octubre, la Fiscalía advirtió inconsistencias sustanciales en el procedimiento policial y la ausencia de elementos objetivos que vincularan a los hermanos con el asesinato.

Por esa razón, el MP solicitó la falta de mérito y el juez ordenó su inmediata libertad.

El coordinador Nacional del MP, José Raúl Lamadrid dijo que por la captura irregular e implatación de arma de fuego diez personas se encuentra detenidas ligadas a proceso penal. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/XjZrvYkwaQ — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 20, 2026

Investigación por presunta plantación del arma

Lamadrid explicó que los indicios sobre una posible colocación irregular del arma de fuego, con el propósito de simular hallazgos probatorios, motivaron la apertura de una línea de investigación sobre la actuación policial.

A partir de estos hallazgos, la Fiscalía realizó diligencias para reconstruir lo ocurrido antes, durante y después de las detenciones.

Entre las acciones desarrolladas figuran análisis videoforenses de desplazamientos, declaraciones testimoniales, estudios de vínculos, peritajes científicos y cotejos de localización de las unidades policiales, con el objetivo de contrastar sus recorridos reales con los reportados oficialmente.

Como resultado de estas diligencias, fueron capturados siete integrantes de la PNC, quienes posteriormente quedaron ligados a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

La investigación también permitió seguir la ruta del arma presuntamente implantada a los hermanos Choc Toz, para establecer su procedencia, a nombre de quién estaba registrada y qué documentación se utilizó en las operaciones relacionadas con ella.

Los hermanos Choc Toz fueron liberados por falta de mérito, luego de haber sido capturados señalados supuestamente de participar en el ataque contra Solórzano Foppa. (Foto: Archifo/Soy502)

Tres capturas adicionales

Según Lamadrid, el seguimiento permitió identificar a personas vinculadas con la titularidad del arma y detectar posibles irregularidades en la actuación administrativa de una agente de la PNC que elaboró una constancia relacionada con su registro.

Con base en estos hallazgos, el 10 de noviembre la Fiscalía realizó nuevos allanamientos, durante los cuales localizó armas de fuego y municiones. Además, ejecutó tres órdenes de aprehensión.

Las tres personas capturadas quedaron ligadas a proceso penal. Dos de ellas, relacionadas con la titularidad del arma y su traspaso irregular, por el delito de obstaculización a la acción penal.

La tercera, una agente de la PNC señalada de elaborar la constancia correspondiente sin observar sus obligaciones, fue ligada a proceso por incumplimiento de deberes.

Con estas resoluciones, suman diez personas ligadas a proceso penal dentro de la investigación por las presuntas irregularidades cometidas después del ataque armado contra Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.