Caso Claudina: difunden imagen de la captura de Pedro Samayoa en EE.UU.

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La imagen, difundida en EE.UU. por el Departamento de Seguridad Vial del Estado de Florida, muestra a tres guatemaltecos arrestados y quienes tienen alerta internacional de captura.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida publicó una imagen de la captura del futbolista guatemalteco Pedro Samayoa, su hermano y su madre, considerados prófugos de la justicia guatemalteca.

Según la información divulgada, en la imagen se aprecia a los tres guatemaltecos que estaban ilegalmente en los Estados Unidos que tenían órdenes de aprehensión activas por la Interpol.

La imagen de la captura del futbolista Pedro Samayoa su hermano Julio y su madre Zully es difundida. (Foto: Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles/Soy502)

La información agrega que los detenidos son requeridos por la justicia guatemalteca por un asesinato violento cometido en el país, por lo que luego de localizarlos fueron capturados en un operativo en coordinación con la ICE y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

En la imagen se observa a los tres guatemaltecos capturados.

Caso Claudina

El futbolista guatemalteco está implicado en el asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz ocurrido en agosto de 2005.

De esta cuenta, el caso cobró notoriedad porque se creo la Alerta Isabel Claudina que se difunde cuando una mujer desaparece.

El caso, pese a que a mantenido una reserva judicial, entre las personas que son buscadas por la justicia guatemalteca es la familia de Samayoa, que inicia con su madre Zully Moreno Barbier, Pedro Julio y Eduardo Alejandro (hijos), Jorge Barahona (exesposo) y Dalia Liset Palma Herrarte (exnuera).

"Amigo de la víctima"

Pedro Julio Samayoa Moreno y su familia están acusados por la muerte de Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrida en 2005.

El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que el Ministerio Público no ha divulgado detalles de la acusación. Solo que dos personas más, Juan Francisco Ortiz Zepeda y María Teresa Gudiel están ligadas a proceso penal.

Sin embargo, un informe emitido en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que Pedro Julio era amigo de la víctima, Claudina Isabel y que el día de su desaparición, el 12 de agosto de 2005, estuvieron juntos en una fiesta.

Pedro Julio Samayoa Moreno y su familia están acusados en el caso de Claudina Isabel. (Foto: Soy502)

El informe, encaminado en señalar las falencias de las instituciones para la búsqueda de Claudina Isabel, resalta la declaración que en ese momento brindó Pedro Julio:

"Según la versión de su amigo, Pedro Julio Samayoa Moreno acompañó a la presunta víctima esa noche, alrededor de las 12:30 am del 13 de agosto de 2005. Claudina Isabel abandonó la fiesta en la que se encontraban y se habría marchado sola hacia su casa", se lee en el documento.

En ese entonces, él ni su familia estaban acusados, ni aparecían como sospechosos. Incluso, colaboraron con la búsqueda.

"A partir de ese momento los padres de Claudina Isabel iniciaron su búsqueda, junto con la madre de Pedro Julio Samayoa y las personas que la acompañaban. Indican que visitaron el lugar de la fiesta. Aproximadamente a las 2:55 am, encontrándose en la garita de seguridad de la Colonia Panorama, la madre de Pedro Julio Samayoa les comentó que en ese momento había recibido la llamada de su hijo Pedro Julio y que éste, llorando, le había dicho que ya estaba en su casa. Así que ella se retiró con el ofrecimiento de buscar a Claudina Isabel en los barrancos existentes camino a su casa", según se lee en otro fragmento del informe.

En las investigaciones preliminares, hubo otros sospechosos, pero nada que hiciera creer que la familia de Pedro Julio estuviera involucrada.