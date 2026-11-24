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La bancarización de los flujos monetarios internacionales y la adopción de pagos inmediatos representan el principal desafío.

La recepción de remesas familiares en Guatemala atraviesa un proceso de transformación operativa al migrar paulatinamente del cobro en efectivo hacia el uso de plataformas bancarias digitales y herramientas móviles, coincidieron expertos y autoridades durante el XXI Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera (COREMIF 2026), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG).

En el encuentro, representantes del sector bancario y organismos reguladores expusieron que el reto actual de la economía nacional no radica únicamente en el volumen de divisas que ingresan al territorio, sino en la capacidad del sistema para canalizar esos recursos hacia el ahorro formal, el crédito y la inversión productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El volumen de estos recursos procedentes del extranjero ha alcanzado dimensiones determinantes para la actividad macroeconómica del país, al punto de representar cerca de una quinta parte de la producción nacional, de acuerdo con los registros oficiales presentados por el banco central.

Asistentes al XXI Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera (COREMIF 2026). (Foto: ABG/Soy502)

"Esa escena se repitió tantas veces en 2025 que las remesas superaron los US$25,500 millones, cerca de una quinta parte de toda la economía del país. Y continuó en febrero y octubre de este año ingresaron alrededor de US$2,500 millones", declaró José Alfredo Blanco, vicepresidente de la Junta Monetaria (JM) y del Banco de Guatemala (Banguat).

El giro hacia la digitalización

El despliegue de tecnologías de pago inmediato e interoperable permite a los receptores en comunidades alejadas evitar desplazamientos de hasta dos horas hacia las cabeceras departamentales para cobrar su dinero, según ejemplificó Erhard Schafer, director ejecutivo de la ABG, al relatar testimonios de usuarios en el interior del país que han comenzado a abrir sus primeras cuentas de ahorro tras recibir transferencias en sus dispositivos móviles.

De acuerdo con los análisis técnicos presentados por las autoridades del Banguat y de la Superintendencia de Bancos (SIB), al integrar las remesas a una cuenta bancaria mediante teléfonos inteligentes, las familias reducen costos de transacción y tiempo, lo que abre la posibilidad de realizar pagos electrónicos directos, contratar servicios o resguardar remanentes financieros dentro del sistema regulado.

Esta evolución busca superar la fase básica de apertura de cuentas para enfocarse en el uso frecuente y eficiente de los productos financieros por parte de la población rural y productiva. "Una innovación que no llega al pequeño productor, a la emprendedora, a la gente rural o a la familia que depende de una remesa todavía no está completa", afirmó Schafer.

Representantes del sector bancario y organismos reguladores expusieron sobre los retos de la economía nacional. (Foto: ABG/Soy502)

Certeza y ciberseguridad

No obstante, la expansión de los canales digitales en las microfinanzas demanda un fortalecimiento proporcional de la infraestructura de protección para mitigar estafas, suplantación de identidad y ciberataques, según advirtieron los organismos de supervisión.

En ese contexto, las autoridades enfatizan que la adopción tecnológica debe avanzar de la mano con normativas rigurosas de gestión de riesgos para mantener la confianza de los usuarios en las aplicaciones y transferencias electrónicas.

"Por ello, la innovación debe acompañarse de mecanismos adecuados de gestión de riesgo, medidas de ciberseguridad y acciones que fortalezcan la confianza en los canales y servicios digitales", aseveró José Ricardo Sánchez Segura, intendente de Administración Estratégica de la SIB.

Salud financiera y género

La hoja de ruta contemplada en la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024-2027) alinea los esfuerzos de la banca con la meta de cerrar brechas de género, edad y ubicación geográfica que históricamente han afectado a mujeres, jóvenes y habitantes de áreas rurales, según detalló el comunicado de la ABG y el reporte del Banguat. A

través de la incorporación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial para agilizar la evaluación crediticia y el diseño de productos específicos de microfinanzas, se busca propiciar que los beneficiarios directos de las remesas construyan un patrimonio duradero y afronten imprevistos con mayor estabilidad económica.