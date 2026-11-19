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Personal del MP ejecutó diligencias para recabar información en el Juzgado Segundo Penal.

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El Ministerio Público (MP) realizó una diligencia en el Juzgado Segundo Penal tras una denuncia presentada por trabajadores que aseguran haber sido intimidados por abogados que afirman representar al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Empleados del Juzgado Segundo Penal denunciaron haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de abogados que aseguran representar al Comité Ejecutivo del COG, situación que motivó una diligencia del Ministerio Público (MP) en esa judicatura.

El juzgado, a cargo del juez Mario Hichos, fue objeto de una diligencia de investigación luego de que sus trabajadores presentaran una denuncia por las presuntas amenazas relacionadas con el desempeño de sus funciones.

La actuación del MP se produce días después de que se conociera que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG.

Durante la diligencia, personal del MP entrevistó a empleados del Organismo Judicial (OJ) asignados al Juzgado Segundo Penal.

Además, los investigadores realizaron registros fotográficos y audiovisuales de los accesos a la judicatura, utilizando cámaras y teléfonos celulares.

El MP efectuó diligencias en el Juzgado Segundo Penal a cargo del juez Mario Hichos como consecuencia de una denuncia presentada por el personal de esta judicatura contra abogados que representan al COG. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/5ZgwVbZndS — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 19, 2026

La denuncia fue presentada el pasado 16 de noviembre por empleados del Juzgado Segundo Penal. Según lo expuesto por los denunciantes, abogados que aseguran representar al Comité Ejecutivo del COG se han presentado en la judicatura para solicitar información relacionada con el proceso judicial.

Los trabajadores también afirmaron haber sido objeto de intimidaciones y amenazas vinculadas con las funciones que desempeñan en el juzgado.

Esta judicatura, dirigida por el juez Mario Hichos, también fue la encargada de autorizar una diligencia de allanamiento en las oficinas del COG, dentro de una investigación relacionada con una secretaria administrativa de la entidad.