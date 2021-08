Dinamarca elimina las restricciones por el Covid-19

Dinamarca anunció que en septiembre eliminará las restricciones contra el Sars-Cov-2. A partir del 10 de septiembre se pondrá en marcha la medida, con el objetivo de frenar el Covid-19, ya que el Ministro de Salud de ese país asegura que la enfermedad está "bajo control".

"La epidemia está bajo control, tenemos tasas récord de vacunación. Por eso, el 10 de septiembre, podremos abandonar las reglas especiales que tuvimos que introducir en la lucha contra la Covid-19", señaló el ministro de Salud de Dinamarca, Magnus Heunicke.

Sin pase sanitario

El pasado 14 de agosto el país eliminó la obligatoriedad de usar la mascarilla en el transporte público, poco a poco se han ido reduciendo los lugares donde se exige el uso del tapabocas.

Denmark's health ministry on Friday announced that the government would from September 10th stop classifying Covid-19 as a "critical threat to society", meaning a raft of restrictions will automatically expire. https://t.co/yIJewdgXIf — The Local Denmark (@TheLocalDenmark) August 27, 2021

El pase sanitario obligatorio para entrar en las discotecas también desaparecerá en la fecha anunciada para quitar las restricciones.

La decisión se adelantó, ya que estaba prevista que fuera el 1 de octubre. Dinamarca quiere dejar de considerar a la coronavirus como enfermedad crítica para la sociedad.

Aunque, Heunicke reconoce que “no hemos salido de la epidemia” y que el Gobierno danés no dudará en volver a implantar restricciones en el caso de que el coronavirus "amenace importantes funciones de nuestra sociedad".

Dinamarca cuenta con el 70% de su población con la vacuna completa. (Foto: Pixabay)

Vacunación avanzada

Según datos oficiales, Dinamarca presenta un índice de vacunación bastante avanzado: más del 70% de la población ya tiene el esquema completo, su incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes es de 232,18, según los datos del pasado viernes 27 de agosto.

Además no confinó a su población ni impuso las mascarillas en exteriores, aunque sí aprobó un amplio cierre de la vida económica y social durante la primera y segunda ola del coronavirus.