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En México, la diputada Lorena de la Garza ofreció una disculpa luego de mandar a fumigar un parque de Monterrey, sitio de descanso de la Mariposa Monarca, para usar el lugar en un evento con tintes políticos.

La legisladora realizó un acto de salud pública y para ello pidió fumigar la zona para quitar a los ejemplares que realizan su descanso durante su migración en ese lugar.

Momento de llevada de la Mariposa Monarca. Foto: Oficial.

La Mariposa Monarca se encuentra en peligro de extinción y los pobladores denunciaron el hecho, haciéndolo viral, por ello la diputada posteó en sus redes un mensaje:

"Quiero hablarles de lo sucedido durante la jornada de vacunación que organizamos en un parque en Monterrey. Mi equipo realizó una fumigación que no debió haberse llevado a cabo, especialmente durante el paso de la mariposa monarca. Fue un error y asumo la responsabilidad por lo ocurrido", señaló la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su cuenta oficial de Instagram.

La mujer dijo al enterarse de lo que ocurría ordenó suspender la fumigación para consultar a especialistas y "saber cómo proceder", sin embargo ya era tarde.

"Entiendo y respeto la preocupación de tantas personas por la protección de las mariposas y nuestro medio ambiente. Lamento sinceramente lo sucedido", detalló. A la par, admitió que reconocer un error es insuficiente y se comprometió, supuestamente, a proceder adecuadamente para que "una situación así no vuelva a repetirse".

Foto: Lorena de la Garza.

Resultado de la fumigación del lugar

Las autoridades ambientales no han informado qué ocurrió luego de esto, al momento se desconoce el nivel del daño a los ejemplares, en plena temporada de su viaje.

Indignación contra diputada del PRI por fumigar mariposas monarca en Monterrey Organizaciones protectoras de animales exigen sanciones contra la diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, tras la fumigación de árboles con presencia de mariposas monarca. El incidente ocurrió en Monterrey, donde personal operativo aplicó insecticida en la ruta migratoria del lepidóptero previo a un acto político de la legisladora. La viralización de grabaciones audiovisuales desató condena social y una solicitud digital que acumula tres mil firmas exigiendo su cese. La legisladora emitió disculpas públicas y asumió responsabilidad institucional. #lorenadelagarza #mariposamonarca #nuevoleon #nxnoticias — NX Noticias (@NXNoticias) November 16, 2026

La travesía migratoria de la mariposa monarca

Según especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es de vital importancia las áreas geográficas por donde realiza su tránsito hacia el sur.

"Desde noviembre, como cada año, una población de la mariposa monarca ha llegado a los bosques de oyamel del centro de nuestro país; viene aquí a pasar el invierno. Vuela desde Canadá, transita por Estados Unidos y cruza la frontera con México hasta llegar a bosques de Michoacán y del Estado de México. En este viaje recorre más de cuatro mil kilómetros", explican de manera oficial.

"Durante este viaje, se alimentan del néctar de flores y encuentran refugio en árboles... La población ha disminuido por la tala de bosques de oyamel en sus zonas de hibernación y por el empleo de agroquímicos, insecticidas e infraestructura carretera", señala el doctor Francisco Botello, del Instituto de Biología (IB) de la UNAM al medio Sin Embargo.

Durante el trayecto los insectos necesitan descansar y alimentarse por ello sitios como este son vitales.

Momento en el que fumigan el parque para el evento. (Foto: redes sociales)