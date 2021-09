Los funcionarios que no están cuando se les busca, entre ellos la gerente de Empagua

Un diputado acudió a las oficinas de Empagua para hablar con la gerente, debido a la falta de el vital líquido en varias zonas de la ciudad de Guatemala.

El diputado de la Bancada Semilla, Luis Fernando Pineda acudió a las oficinas centrales de la Empresa Municipal de Agua (Empagua) para hablar con la gerente Crista Foncea quien ha sido citada al Congreso de la República en varios ocasiones, pero no ha acudido, según el legislador.

"Les quiero informar a los vecinos de las zonas 18, 7 y 21 que le estamos dando seguimiento al trabajo de fiscalización e intermediación en las oficinas centrales de Empagua ya que la gerente no ha asistido a las diversas convocatorias que se le han realizado al Congreso de la República", indicó Pineda.

Pineda fue atendido por representantes de Empagua, quienes indicaron que la funcionaria no se encontraba y que si están prestando el servicio de agua en las zonas 7, 21 y 18.

Por su parte, el diputado indicó que visitó más de 20 viviendas en el Paraíso II en la zona 18, en donde constató que desde hace casi dos meses no cuentan con el servicio de agua, pero los cobros continúan llegando.

"Hace dos semanas estuve en el Paraíso II, en la zona 18, entré, la gente me pedía que entrara a sus casas a ver que no tenían agua y entré más o menos a 20 casas y lo que sale de los chorros es aire pero los recibos allí están, no dejan de llegar los cobros", aseguró el legislador.

Tomen agua del chorro

Por su parte, una de las representantes de Empagua indicó que la gente puede tomar agua del chorro del servicio que presta Empagua y que no pasa nada.

"Usted puede tomarse un vaso de agua del chorro del agua que Empagua les da (...) pero es que así es", indicó la representante.

¿Quién es Crista Foncea?

La Gerente de Empagua, Crista Foncea inició su carrera en la Municipalidad de Guatemala en 2008, como asesora de proyectos en la Dirección de Desarrollo Social. Entre el 2012 y el 2016 fungió como titular de la Dirección de Educación y Cultura de la Municipalidad de Guatemala.

Según la funcionaria en su perfil de Linkedin, estudió en Austria, Estados Unidos, Hawaii y Guatemala.

Los empleados de Guatel que no estaban en su lugar

Durante una visita sorpresa del diputado de la Bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Cristian Álvarez, verificó que no se encontraban los empleados de Guatel en su lugar de trabajo.

En un video publicado en sus redes sociales, el legislador afirmó que descubrió que le estaban mintiendo en relación a donde se encontraban los trabajadores.

"Luego de la visita sorpresa descubrimos que nos estaban mintiendo, después de decir que la reunión era a las 13 horas y que duraba tres horas, resulta que la reunión fue a las 9:50 y solo duró 20 minutos" se lee en una publicación realizada por Álvarez.

De acuerdo con la persona que atendió al legislador, los empleados se encontraban en Fegua, por lo que el funcionario indicó que asistiría a dicho lugar para corroborar la información.

