El empresario Julio Héctor Estrada anunció que no participará para ninguna candidatura con CABAL en 2027.
OTRAS NOTICIAS: Remueven a 144 agentes de la PNC por cambios en la institución
El diputado Julio Héctor Estrada, indicó por medio de un comunicado que no buscará con el partido CABAL alguna candidatura en las próximas elecciones del 2027.
Además, señaló que durante la Asamblea General del partido, este 29 de noviembre, no estará presente por "estar concluyendo un procedimiento médico", se lee en parte del comunicado.
"Deseo el mayor de los éxitos a quienes representarán al partido en el próximo proceso electoral y agradezco sinceramente la confianza y el espacio que me brindan para trabajar por Guatemala" expresó Estrada tras la noticia.
Además, indicó "reflexionar" de su servicio con el país, pero confirmó que seguirá "sirviendo al país desde lo público o lo privado, con o sin un cargo de elección popular".
Estrada fue electo y es actual diputado del Congreso por parte del partido CABAL para el período 2024-2028.