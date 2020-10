Roberto González, diputado paraguayo, aseguró que se le había manchado la camisa y se le olvidó que estaba la cámara prendida.

Las imágenes se viralizaron luego que fuera captado parcialmente desnudo en plena sesión por videollamada.

"Me saqué la camisa porque me había manchado y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada”, explicó.

El diputado Roberto González pic.twitter.com/YUxRxJ91iO — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) September 30, 2020

El parlamentario asegura que solo permaneció sin camisa unos segundos, luego se percató y se vistió. "Se me derramó el tereré en la camisa y fui a cambiarme. Pensé que apagué la cámara”, dijo.

El diputado prometió que en la próxima sesión pedirá perdón ante el pleno. "Presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención. Hay que extremar cuidados durante una sesión virtual. Pido disculpas a mis colegas y al auditorio”, concluyó.

Este incidente recordó a lo sucedido en la Argentina la semana pasada, cuando el ahora exdiputado Juan Emilio Ameri protagonizó un escándalo erótico, que fue captado en videollamada.

*Con información de Infobae

