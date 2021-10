Diputado señala supuestas plazas fantasma en Guatel

El diputado Cristian Álvarez, del Congreso de la República, denunció supuestas plazas fantasma en las oficinas de Guatel.

Cristian Álvarez, diputado de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), denunció en redes sociales presuntas plazas fantasma en las oficinas de Guatel.

En varios videos compartidos en redes sociales, el congresista evidenció que varias personas no se encontraban en su lugar de trabajo en las oficinas de Guatel.

Diputado Cristian Álvarez denuncia posibles plazas fantasma en Guatel

En las imágenes se observa que Álvarez acude a las oficinas de Guatel y pide hablar con el encargado de Recursos Humanos; sin embargo, lo atiende una persona que dice ser el director administrativo, quien justifica a las personas contratadas bajo renglón 029.

“Como cualquier 029 no está obligado a estar bajo ningún horario como lo dice la Ley”, explica el encargado administrativo.

Álvarez evidenció que varios de los contratados en ese lugar no estaban en sus puestos de trabajo. Además, notó en un libro de asistencia que las firmas no coincidían y se colocaban los horarios a dedo.

“¿Dónde está César?” Es la pregunta recurrente del diputado en la fiscalización, ya que según él, en varias ocasiones no se le ubicó en su lugar de trabajo.

A raíz de la visita a #GUATEL, muchos me preguntaron: ¿Dónde está Cesar? hoy regresé para continuar con la fiscalización.

“Son 029, tienen las mismas responsabilidades que la Ley establece. No está sujeto a un horario o a una jornada laboral”, explicó el hombre que acompaña al diputado en la visita.

Durante el recorrido, el diputado expone varias oficinas vacías y sin personal de trabajo, quienes supuestamente están contratados y con asignaciones establecidas.

En la visita a GUATEL pregunté ¿Dónde está César? y muchos se preguntaron lo mismo. Me di a la tarea de investigar y adjunto la respuesta del jefe de César. En resumen César no tiene horario, prodría no llegar a trabajar porque no habrán sanciones ¿Quién no quiere un trabajo así?

Gerente reacciona

Víctor Manuel Esquivel Figueroa se ha excusado de acudir a una citación al Congreso de la República para responder las dudas sobre el personal.

Esquivel Figueroa se excusó y aseguró que no se han dado aumentos de personal ni salariales sin autorizaciones correspondientes.

“Estos han sido procesos administrativos que se dieron en Ley, autorizados por la anterior directora de Recursos Humanos”, afirmó Esquivel Figueroa.

Álvarez insistió en que le harán llegar una nueva citación al gerente para que responda las dudas sobre el personal que no se ubicó en sus lugares de trabajo.

Gerente de GUATEL, se excusa para no venir al Congreso a rendir cuentas por el tema de las dudas que surgieron sobre el personal, esto durante la visita sorpresa que realicé al lugar.

