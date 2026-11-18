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Organismo Legislativo aprueba de urgencia nacional extender hasta el 30 de junio de 2027 la exoneración de impuestos a los combustibles.

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El Congreso de la República aprobó extender hasta el 30 de junio de 2027 la exoneración de impuestos aplicada a los combustibles, a través de las las reformas al Decreto 22-2026, Ley de Extensión Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles.

La iniciativa fue aprobada de urgencia nacional durante la sesión plenaria de este martes 17 de noviembre, con 143 votos a favor bajo el Decreto 31-2026

Diputados analizaron enmiendas a la nueva normativa a los combustibles. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

Entre los cambios aprobados se establece que la exoneración del IVA en la importación de combustibles y las disposiciones tributarias de la cadena de comercialización se mantendrán durante el período establecido.

También se modificó la aplicación del impuesto a partir del 1 de julio de 2027, cuando los productos volverán al régimen general del IVA.

Enmienda

Durante la discusión, los diputados aprobaron una enmienda que establece que, durante la extensión del beneficio tributario, se mantendrán los montos programados en el presupuesto para las transferencias financieras de destino específico, así como las asignaciones vinculadas con el IVA contempladas en la Constitución y otras leyes, incluidas las correspondientes a las municipalidades y los fondos para la paz y el desarrollo.

Una enmienda garantiza que se mantengan las asignaciones presupuestarias de destino específico. (Foto: Wilder Lopez)

Además, se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para llevar a cabo las readecuaciones y compensaciones presupuestarias necesarias, utilizando saldos de caja, ingresos corrientes que superen las metas fiscales y otras fuentes disponibles.