La aprobación en un solo debate inició durante la noche de este martes 24 de noviembre.
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El Congreso de la República aprobó este martes 24 de noviembre una moción privilegiada para que la iniciativa del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027 fuera conocida de Urgencia Nacional y el pleno lo aprobó el único debate
Cerca de las 19:00 horas de este martes 24 de noviembre, continua con la discusión y aprobación por artículos.
La propuesta original del Ejecutivo ascendía a Q192,045.1 millones. Sin embargo, durante la discusión legislativa, el dictamen plantea un presupuesto cercano a Q172 mil millones, con ajustes respecto del proyecto original.
No obstante, su contenido generó cuestionamientos de diputados que señalaron falta de transparencia y dudas sobre la distribución de los recursos.
*Noticia en Desarrollo. Ampliaremos.