Diputados colocan mantas contra la censura y la corrupción

Diputados de oposición colocaron mantas dentro del hemiciclo para rechazar la corrupción de la Administración de Alejandro Giammattei y la censura contra los medios de comunicación.

Las mantas fueron colocadas durante la sesión convocada para este lunes 23 de agosto, para conocer de nuevo el Estado de Calamidad establecido por Giammattei en Consejo de Ministros

En las mantas se lee: "No a la dictadura, sí a la democracia"; también escribieron: "La censura no combate el virus" y "Más de 11,500 (muertes) por Covid-19. Nada que celebrar, no al bicentenario".

Ello, debido a que en el Estado de Calamidad se estableció una limitación de movilidad de las 22 horas a las 4 de la mañana del día siguiente y en una modificación se indicó que los medios de comunicación "están obligados a evitar las publicaciones que causen confusión o pánico".

Este precepto no está establecido en el Decreto Gubernativo 7-2021, emitido por el Consejo de Ministros, pero sí en las comunicaciones realizadas por el Gobierno.

Además, los diputados de oposición indicaron que es necesario suspender las actividades del bicentenario que se prevén para el próximo 15 de septiembre, debido al incremento de casos de Covid-19 que ha cobrado la vida de decenas de personas, en una nueva ola donde más de 5 mil personas han dado positivo en 24 horas.