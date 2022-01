Diputados de oposición rechazan opinión de la CC y acusan a Giammattei de cooptación

Diputados de oposición rechazaron la opinión consultiva de la CC y señalaron al presidente Giammattei de resquebrajar el sistema democrático del país.

EN CONTEXTO: CC favorece a Giammattei y limita citación de funcionarios al Congreso

Luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera una opinión consultiva que limita varias de las funciones de los diputados, legisladores de oposición rechazaron lo establecido y acusaron al presidente Alejandro Giammattei de cooptación.

Los diputados calificaron de "dictatorial" y "antidemocrática" la consulta que realizó el presidente a la CC e indicaron que "no aceptan" ni "comparten" las intenciones de "resquebrajar la República y el sistema de pesos y contra pesos".

"Esta es una opinión, no significa que sea vinculante. No tiene la obligación de ser acatada por los diputados... el Presidente (Giammattei) lo que intenta hacer es cooptar el Estado en sus tres altos organismos, porque no quiere fiscalización y usar los recursos del Estado sin control", señaló la diputada Samantha Figueroa, del Grupo Parlamentario de Oposición.

RECHAZAMOS EL INTENTO DICTATORIAL Y ANTI DEMOCRÁTICO DE GIAMMATTEI. No aceptamos ni compartimos las intenciones de resquebrajar la República y el sistema de pesos y contra pesos. La opinión es eso una opinión que no es vinculante. pic.twitter.com/DGOF2TyRlj — Grupo Parlamentario de Oposición (@GPOposicion) January 13, 2022

Acuerpada por los integrantes del grupo de oposición, Figueroa calificó de "nefasto" el trabajo de Giammattei durante los últimos dos años y aseguró que está tratando de proteger a los ministros que "son malos" porque no quiere que los fiscalicemos.

"Si los ministros no quieren llegar a las citaciones, nosotros llegaremos a las instituciones y los Ministros no pueden vedarnos el derecho de ingresar para requerir la fiscalización de los fondos que ellos manejan. La opinión de la CC es una consulta, no es vinculante, no es una resolución judicial y no la vamos a acatar", advirtieron.