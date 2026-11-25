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El dictamen del Presupuesto 2027 generó debate entre diputados por su contenido y elaboración, sin embargo, el pleno aprobó conocer la iniciativa en primer debate.

El debate del Presupuesto 2027 se mantiene en el pleno entre reclamos de transparencia y diferencias sobre el impacto de los recortes en las instituciones públicas tras la aprobación del dictamen horas antes de la sesión plenaria de este 24 de noviembre.

Mientras algunos diputados defendieron la reducción del monto total frente al proyecto del Ejecutivo, otros advirtieron que el ajuste podría afectar áreas como educación, salud y seguridad, asimismo se cuestionan las asignaciones destinadas a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE).

Pese a cuestionamientos el pleno aprobó la moción privilegiada para conocer la iniciativa del Presupuesto 2027 en Urgencia Nacional. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

Pese a las diferencias entre los diputados por el contenido y la forma en que se elaboró el dictamen, el pleno aprobó la moción privilegiada para que la iniciativa del Presupuesto 2027 fuera conocida de Urgencia Nacional y fue aprobada en primer debate este martes 24 de noviembre.

Falta de transparencia

Diputados de distintas bancadas cuestionaron en el pleno la aprobación del dictamen del Presupuesto 2027, que reduce el monto a Q172 mil millones.

La discusión se desarrolló luego de que la Comisión de Finanzas aprobara el dictamen del Presupuesto 2027, que plantea una reducción de aproximadamente Q20 mil millones respecto del proyecto original de Q192 mil millones.

La iniciativa no estaba contemplada en la agenda inicial de la plenaria. Sin embargo, tras la aprobación del dictamen, los diputados promovieron una moción para incorporarlo y conocerlo en primer debate.

Diputados cuestionaron el procedimiento utilizado para elaborar y presentar el dictamen del Presupuesto 2027. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

Aprobación sin conocer el dictamen

El diputado Álvaro Arzú anunció que votaría en contra de la moción para agendar el dictamen en primer debate. Sin embargo, consideró positivo que el presupuesto fuera menor al propuesto por el Ejecutivo.

Arzú explicó que la Comisión de Finanzas fue convocada la noche anterior para una reunión a las 10:00 horas del martes, inicialmente prevista de forma presencial, pero que al final se realizó de manera virtual.

Diputados cuestionaron el procedimiento utilizado para elaborar y presentar el dictamen del Presupuesto 2027. Diputado Álvaro Arzú : Wilder López @soy_502 https://t.co/eHxjYoJE5A — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 25, 2026

Según relató, durante la sesión se presentó un resumen de pocos minutos, sin entregar el documento del dictamen completo a los integrantes. Añadió que recibió el dictamen formal en su grupo de la comisión hasta las 16:15 horas, poco antes de su intervención en el pleno.

Señalan impacto en educación, salud y seguridad

El diputado Hernán Echeverría defendió la necesidad de aprobar el presupuesto con responsabilidad. iSin embargo, cuestionó la ejecución del Ejecutivo.

Agregó la falta de mantenimiento de carreteras, la ausencia de electrificación en comunidades y los problemas de seguridad.

Por su parte, la diputada Victoria Godoy Palala expresó que las reducciones al presupuesto 2027 afectan a instituciones como Educación y Salud.

Señaló que los ajustes podrían dificultar el cumplimiento de metas de infraestructura escolar, contratación de docentes y atención sanitaria.

Diputado Hernán Echevarría cuestionó la ejecución del Ejecutivo. @soy_502 https://t.co/Q1pSy3JtbX — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 25, 2026

Asignaciones a los Codedes

El diputado Samuel Pérez afirmó que el dictamen reduce recursos para educación, salud y seguridad, mientras incrementa las asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Pérez sostuvo que el presupuesto podría destinar más de Q6 mil millones a estos consejos.

Asimismo, cuestionó que los recortes se realicen sin que los diputados conozcan con claridad la distribución final de los recursos.

También señaló que el dictamen contiene más de 120 páginas y 150 artículos y no hubo tiempo suficiente para analizarlo antes de su aprobación en comisión.

En tanto, el diputado Allan Rodríguez criticó al oficialismo y acusó al Ejecutivo de corrupción y de utilizar recursos públicos de manera cuestionable.