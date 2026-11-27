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Diputados del Congreso fijaron sus posturas sobre el Presupuesto 2027, tras los señalamientos de Arévalo y la posibilidad de un veto.

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Tras la aprobación del Presupuesto 2027, diputados del Congreso se pronunciaron sobre los cuestionamientos del presidente Bernardo Arévalo, quien señaló reducciones en áreas prioritarias.

Asimismo, durante La Ronda de este jueves 26 de noviembre, Arévalo indicó que instruyó a su gabinete a reajustar las planificaciones de los ministerios al presupuesto vigente de 2026, ante la posibilidad de vetar el Decreto 32-2026 aprobado por el Legislativo.

El presidente Bernardo Arévalo anunció que vetará el decreto que contiene el Presupuesto 2027. (Foto: Wilder Lopez Soy502)

Ante estos señalamientos, algunos diputados defendieron el monto aprobado y rechazaron que represente un recorte presupuestario, mientras que otros aspectos de la discusión se centran en la distribución de recursos y la capacidad de ejecución del Gobierno.

Baja ejecución

El diputado Luis Aguirre, impulsor del Presupuesto 2027 desde la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, se refirió a la baja ejecución presupuestaria actual del Gobierno que mantiene Q47 mil millones sin ejecutar en 2026 y todavía solicitó más recursos para 2027.

Asimismo, planteó que antes de vetar el presupuesto se realice una mesa de dialogo con el Ejecutivo, el Congreso, el CACIF, los partidos políticos y tanques de pensamiento, para discutir el presupuesto y buscar acuerdos en beneficio del país.

Diputados cuestionan la baja ejecución presupuestaria del Gobierno con Q47 mil millones pendientes de ejecutar. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El diputado Héctor Aldana consideró que la discusión del Presupuesto 2027 debe centrarse en la capacidad de ejecución de los ministerios y en la calidad del gasto público.

“ Si el presidente tuviera una buena ejecución, entonces no tendríamos problema en darle una ampliación. Pero ya tres años seguido nos han demostrado que no son buenos ejecutores ” Héctor Aldana , Diputado

Aldana señaló que el presupuesto aprobado representa una reducción de Q20 mil millones respecto a lo solicitado por el Ejecutivo y disminuye la emisión de bonos del Tesoro en Q11 mil millones. Además, indicó que el déficit fiscal se reduce de 4.4% a 3.2%.

Aldana cuestionó la ejecución de inversión de los ministerios y señaló que Gobernación registra menos del 14%; Educación, 36%; Salud, 33%, y Desarrollo, poco más del 51%. Asimismo, sostuvo que el Gobierno debe mejorar la ejecución antes de solicitar ampliaciones presupuestarias.

Sobre las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), Aldana defendió que estos recursos se destinan a proyectos de infraestructura en comunidades donde los ministerios no siempre tienen presencia.

Aldana también destacó que el presupuesto aprobado fortalece los recursos del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Inacif y la Contraloría General de Cuentas (CGC), para reforzar la fiscalización y los controles sobre el uso de los fondos públicos.

Reducción del presupuesto

El diputado Jorge Ayala consideró que la aprobación del presupuesto con una reducción de Q20 mil millones y "y con una menor emisión de deuda en bonos fue un aspecto muy importante".

Según Ayala, los gastos de funcionamiento de los ministerios están cubiertos con el monto aprobado, que es similar al presupuesto vigente.

Ayala también señaló que la instrucción del presidente de reajustar las planificaciones al presupuesto vigente demuestra que pueden operar con mayor eficiencia y transparencia.

“ La misma instrucción dada confirma que si pueden operar adecuadamente con más eficiencia y transparencia ” Jorge Ayala , Diputado

Añadió que, debido a la ejecución de las instituciones y a la limitada inversión, la diferencia se concentra principalmente en recursos destinados a la expansión de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en su dársena oeste.

Enfrentamiento de grupos politicos

Por su parte, el diputado Orlando Blanco manifestó voto en contra del Presupuesto 2027. Sin embargo, afirmó que el presidente también tiene responsabilidad en lo ocurrido durante la negociación presupuestaria.

Blanco señaló que la bancada oficialista habría utilizado el presupuesto como parte de las negociaciones para impulsar iniciativas de ley, entre ellas la de contrataciones públicas. Agregó que esto fue aprovechado por otros grupos políticos para incluir asignaciones cuestionables.

Ademas, consideró que existe responsabilidad tanto de quienes aprobaron el presupuesto como del Ejecutivo que mantienen una especie de enfrentamiento entre grupos políticos.

El diputado Orlando Blanco cuestionó la negociación del Presupuesto 2027 y señaló responsabilidades tanto del Ejecutivo como de los diputados que aprobaron el decreto. (Foto: Archivo Soy502)

Asimismo se refirió a varios artículos del Decreto 20-2026 que deben revisarse. Entre ellos el artículo 25, sobre recursos para organizaciones no gubernamentales; el 106, sobre asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes); el 125, que incluye proyectos de infraestructura, y el 153, referente a ajustes que deberá realizar el Ministerio de Finanzas.

Sobre los Codedes, señaló que el monto asignado habría aumentado de aproximadamente Q6 mil 500 millones a casi Q7 mil 500 millones, y cuestionó que la distribución no responda a criterios técnicos ni a las necesidades de los municipios.

Veto presidencial

El diputado Ronald Portillo afirmó que el presupuesto aprobado para 2027 asciende a Q172 mil 420 millones y representa un aumento de 2.3% respecto del presupuesto vigente de 2026.

Portillo rechazó que se trate de un recorte, pues el Congreso no autorizó la totalidad de los recursos solicitados por el Ejecutivo.

"Yo entiendo que el presidente quiere hacer ver eso como un recorte a su presupuesto, pero la realidad que hay un aumento del 2.3% en comparación al del año anterior", expresó.

El presidente del Legislativo señaló que el Congreso cumplirá con los tiempos para que el Decreto 32-2026 sea remitido a la Presidencia de la República para que el mandatario tome la decisión que considere correcta. @soy_502 #Veto #Presupuesto2027 https://t.co/8jFrZfEzt0 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) November 26, 2026

Portillo mantiene su postura respecto al monto aprobado en el Congreso para el 2027. Sin embargo, señaló que el presidente tiene la facultad legal de vetar el decreto dentro del plazo establecido.

Desde la presidencia del Congreso, el diputado Luis Contreras indicó que corresponde al Ejecutivo decidir si sanciona o veta el presupuesto aprobado por los diputados.

"Es disposición del Ejecutivo, yo no puedo opinar qué va a hacer el Ejecutivo con este decreto nosotros vamos a cumplir con los tiempos... el decreto se irá para Presidencia, para que el presidente haga lo que él considera correcto", expresó.