Director de Hospital Roosevelt recibe el alta médica

El Ministerio de Salud Pública (MSPAS) confirmó que el Hospital Roosevelt dio el alta médica al médico Marco Antonio Barrientos, quien dio positivo a Covid-19 el fin de semana.

El director del Roosevelt fue dado de alta la noche del miércoles, según confirmó la vocera de Salud, Julia Barrera, tras hacer las consultas en el hospital donde fue atendido y el lugar que el mismo doctor dirige.

En un audio compartido por el Hospital Roosevelt, Barrientos agradeció la atención recibida, y explica que fue enviado a su casa durante un período de 15 días para culminar su tratamiento y mantenerse en cuarentena.

"Gracias a Dios mi salud ha mejorado, me enviaron a casa para continuar mi tratamiento, me evaluarán periódicamente. Luego me harán pruebas y después regresaremos a mis labores", agregó.

Además el médico reconoció que es muy diferente estar de director a paciente. "Los he visto batallar, día y noche a los médicos, con esos trajes y las medidas de seguridad, el esfuerzo que hacen por los pacientes, lamentablemente esto esta creciendo horrorosamente", añadió, al mismo tiempo que pedía más espacios para atender pacientes con Covid-19.

En redes sociales circula un video donde se observa a Barrientos abandonar el área, donde estuvo internado, entre aplausos y felicitaciones del personal médico.

En Guatemala actualmente se registran 135 médicos con coronavirus, tanto de centros asistenciales públicos como privados.

Además, se confirmaron 164 enfermeros contagiados. Ocho médicos han muerto durante la pandemia por el virus.