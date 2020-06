Director de la PNC da negativo en prueba de coronavirus

La prueba para detectar Covid-19 al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Ervin Mayén, salió negativa informó la institución.

Mayén se encuentra en sus actividades diarias, dirigiendo el trabajo de las comisarías.

El director de la PNC el pasado sábado dirigió las acciones de la institución en el primer día del Estado de Sitio en los tres municipios de Sololá. (Foto: Facebook PNC)

Duda

El 26 de mayo el director de la PNC informó durante una citación en el Congreso de la República que tuvo contacto con un paciente de Covid-19.

A pesar de ello no siguió los protocolos de aislamiento y no se realizó la prueba para detectar el virus. Ese día les dijo a los diputados y asesores: "No los quiero asustar, pero ya me debía haber hecho el hisopado, porque anduve en Jalapa con el jefe de la comisaría" resulta que esa persona estaba contagiada.

En esas condiciones acudió a la citación que le realizaron diputados de la bancada Todos.

Al salir anunció que se sometería al test, el cual resultó negativo.

