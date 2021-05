Jefa de Comunicación del Congreso responde por supuestas campañas de desprestigio

La directora de Comunicación del Congreso está señalada de dirigir un Netcenter y crear campañas de desprestigio contra diputados y figuras de oposición al Gobierno.

EN CONTEXTO: Diputados de Semilla denuncian a directora de Comunicación del Congreso

La directora de Comunicación Social del Congreso, Joselyn Mérida, aseguró que ha cumplido con su trabajo luego de que se difundieran grabaciones y conversaciones de WhatsApp suyas.

En estos chats y audios se evidenció que Mérida dio instrucciones para editar videos con el fin de hacer ver que el diputado de la bancada Semilla, Samuel Pérez Álvarez, y el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, hicieron campaña política durante las manifestaciones de noviembre de 2020.

"Yo no hago campañas de desprestigio contra nadie. Yo hago trabajo institucional. Se hacen campañas a través de las redes sociales, de forma institucional, como Organismo Legislativo", señaló Mérida este miércoles 26 de mayo durante una citación con el bloque Semilla.

Directora evade preguntas

La funcionaria intentó evadir varias preguntas durante la reunión. En repetidas ocasiones, ella respondió: "No voy a obstaculizar a la justicia", "Ese no es el objeto de la citación" y "No voy a hablar del tema.

Incluso, ella argumentó que por ser "un asunto diplomático de seguridad nacional" no podía revelar quién le dio instrucciones para editar de esa forma el video que fue entregado a una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Es ridículo”, respondió el jefe de bloque de Semilla, Bernardo Arévalo.

“Busca el video en donde el procurador se sube a la tarima en la plaza a dar un discurso del 21 (noviembre)…donde se vea que su fin es ser candidato presidencial y está haciendo política", fue una de las instrucciones que dio Mérida a los trabajadores a su cargo.

"Poner el discurso de Samuel (Pérez), poner la foto de los dos perfiles (Jordán Rodas y Samuel Pérez) mostrando que son similares y que están haciendo política con las convocatorias a la plaza", agregó Mérida en las instrucciones a través de WhatsApp.

Sin embargo, este miércoles la funcionaria aseguró que el chat fue modificado. "No recuerdo ese chat, ese chat está alterado, está editado", mencionó en la reunión.

Señalada de dirigir un Netcenter

Pérez Álvarez acusó a Mérida de dirigir un netcenter, a lo que ella respondió: "Respéteme, por favor".

Contra Mérida y su subdirector, José Fernando López, ya fueron presentadas dos denuncias penales por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución, peculado por uso, malversación, asociación ilícita, usurpación de atribuciones y tráfico de influencias.