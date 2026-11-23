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El centro nocturno confirmó que las víctimas eran colaboradores del lugar.

EN CONTEXTO: Identifican a fallecidos en ataque armado en discoteca de zona 9

Un ataque armado ocurrido la noche del 21 de noviembre en una discoteca ubicada en la 5a. avenida y 14 calle de la zona 9 capitalina, dejó como saldo cuatro fallecidos y cinco heridos de gravedad.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el incidente armado habría sido perpetrado por personas que se transportaban en dos automóviles diferentes y las armas que usaron habrían sido fusiles de alto calibre.

Tras haber finalizado el peritaje por parte del Ministerio Público (MP), los cuerpos de las víctimas mortales fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde fueron identificados como:

Jorge Alberto Pérez Pérez, de 52 años.

Carlos Obdulio Morataya Cortéz, de 59 años.

César Alexander Santos González, de 37 años.

Wilson Fernando Súñiga Ordóñez, de 31 años.

Este lunes 23 de noviembre, la discoteca se pronunció a través de sus redes sociales, lamentando lo ocurrido y confirmando que las víctimas eran colaboradores del lugar.

"Con profundo dolor despedimos a nuestros compañeros tras los hechos de violencia ocurridos este fin de semana. A sus familias, amistades y seres queridos les expresamos nuestras más sinceras condolencias. Compartimos su dolor y recordamos con cariño a quienes fueron parte de nuestra familia ZOHO".

Asimismo, afirman que han sido víctimas de la realidad que vive el país, siendo directamente afectados por hechos de violencia ocurridos alrededor del lugar. Por ello exigen a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

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Capturan a presuntos responsables

Momentos después del ataque, agentes de la PNC interceptaron un vehículo, el cual circulaba con las placas ocultas. Los presuntos delincuentes hicieron caso omiso a la orden policial, iniciando una persecución que terminó en la 12 calle y 4a. avenida, sobre el bulevar San Rafael en la zona 18.

Durante esta intervención, los presuntos responsables dispararon contra la radiopatrulla que los perseguía, pero finalmente lograron neutralizarlos.

Según el reporte de las autoridades, en el interior del vehículo se encontraban dos personas, las cuales resultaron heridas con proyectil de arma de fuego. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, quien falleció a su ingreso al hospital, y un adolescente de aproximadamente 15, que fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.