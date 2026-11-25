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Participa en la primera Discovery Trail Experience en Finca Carmona Trails, La Antigua Guatemala. Conoce cómo inscribirte a esta carrera de montaña en San Juan del Obispo.

Los aficionados al trail running podrán participar en la primera Discovery Trail Experience, una carrera de montaña de 10 kilómetros organizada por Calzado Cobán y Discovery, que se desarrollará el próximo 29 de noviembre en Finca Carmona Trails, San Juan el Obispo, La Antigua Guatemala.

La competencia comenzará a las 7:00 horas y tendrá categorías masculina y femenina. Para obtener una entrada gratuita, los interesados deberán adquirir un par de tenis de la colección Discovery Trail.

La competencia, que tendrá un cupo limitado de 150 corredores, premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

La Finca Carmona Trails será el punto de encuentro para los participantes de esta primera carrera de montaña organizada por Calzado Cobán y Discovery. (Foto: Carmona Trails)

Quienes se inscriban recibirán un número oficial de corredor, una playera del evento, hidratación durante el trayecto y una medalla al completar los 10 kilómetros. También tendrán acceso a las actividades preparadas por Discovery.

Según los organizadores la entrega de los kits se realiza el sábado 28 de noviembre en tienda.

Quienes deseen participar pueden acercarse a las tiendas de Calzado Cobán para conocer la colección Discovery Trail y adquirir un par de tenis, con lo que obtendrán su entrada gratuita. La convocatoria sigue abierta, hasta completar los espacios disponibles.

El trail running es una modalidad de carrera que se practica en terrenos naturales. (Foto: RunGuate)

Detalles de la Discovery Trail Experience

Aunque la organización aún no ha publicado el mapa oficial con el trazado exacto y la altimetría de la edición, los senderos de Carmona Trails presentan las siguientes condiciones técnicas:

Superficie. Caminos de tierra volcánica bien delimitados, tramos de piedra suelta y veredas estrechas (single-track) que atraviesan los cafetales y el bosque.

Caminos de tierra volcánica bien delimitados, tramos de piedra suelta y veredas estrechas (single-track) que atraviesan los cafetales y el bosque. Desnivel y exigencia. Al estar situado en las faldas montañosas que suben hacia el Cerro El Cucurucho, el terreno tiene pendientes constantes, curvas cerradas y descensos técnicos, por lo que requiere calzado con buen agarre (trail) y resistencia para subidas prolongadas.

Al estar situado en las faldas montañosas que suben hacia el Cerro El Cucurucho, el terreno tiene pendientes constantes, curvas cerradas y descensos técnicos, por lo que requiere calzado con buen agarre (trail) y resistencia para subidas prolongadas. Clima en ruta. Al arrancar a las 7:00 horas en una zona boscosa y alta, la mañana suele ser fresca y con alta humedad, despejándose conforme avanza el recorrido.

La Discovery Trail Experience tendrá un recorrido de 10 kilómetros por los senderos de Finca Carmona Trails, en San Juan el Obispo. (Foto: Carmona Trails)

Adaptación

El trail running es una modalidad de carrera que se practica en terrenos naturales, como montañas, bosques y senderos. A diferencia de las competencias en asfalto, los participantes deben adaptarse a superficies irregulares, pendientes y obstáculos que requieren resistencia, equilibrio y control durante el recorrido.

Para disfrutar y completar con éxito los 10 kilómetros lo más importante es preparar el equipo adecuado para terreno irregular y planificar tu llegada con anticipación.

Previo a la carrera es importante prepararse e hidratarse adecuadamente. (Foto: RunGuate)

Dado que la inscripción incluye la compra de calzado Discovery Trail, úsalos en al menos dos o tres entrenamientos previos para amoldarlos a tu pie y evitar rozaduras o ampollas.

Usa calcetines sintéticos o de lana merino (evita el algodón) que ajusten bien y protejan el tobillo del roce con piedras sueltas o tierra volcánica.

La colección Discovery Trail de Calzado Cobán está dirigida a quienes practican carreras en senderos y terrenos naturales. (Foto: Calzado Cobán y Discovery)

A las 6:30 a 7:00 horas en San Juan del Obispo hace frío, pero entrarás en calor rápido en las subidas. Lleva una rompevientos ligera o manga larga fácil de quitar y atar a la cintura.

Al salir de las zonas boscosas hacia los cafetales, el sol de montaña pega directo.