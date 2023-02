¿Se arrepintió? Ana Gabriel reaparece disculpándose tras anunciar su retiro

Ana Gabriel reapareció ofreciendo una disculpa tras un incidente que protagonizó en su concierto, donde también anunció su retiro de los escenarios.

Este fin de semana, la cantautora mexicana Ana Gabriel brindó el primero de dos conciertos que tiene programados en Los Ángeles, California.

La noche estuvo llena de momentos que dieron de qué hablar en redes sociales como por ejemplo el anuncio de su retiro de los escenarios, el cual indicó que será "pronto".

Sin embargo, la tensión se apoderó del lugar cuando la cantante de 67 años intentó hablar de política, pero su voz fue callada con fuertes abucheos.

Ana Gabriel dejará los escenarios tras casi 50 años. (Foto: redes sociales)

Ana Gabriel dio un discurso indirecto sobre la marcha a favor del INE que se llevó a cabo este domingo en México, pero el público le pidió seguir cantando y eso no le agradó para nada.

"Es cierto que pagaron para oírme cantar, si no quieren escucharme hablar, muy facilito: pongan el CD en su casa y no me van a escuchar hablar", expresó molesta.

En ese sentido, la intérprete de "Luna" reapareció horas después en sus redes sociales para hablar del incidente y ofrecer una disculpa a su público.

"A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante", dijo.

"Pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, mi canto, amistad y mis bendiciones. Asimismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien", añadió en su perfil de Instagram.

Varias personas que asistieron al show aseguran que la mexicana terminó su presentación viendo al suelo y evitando a toda cosa interactuar con su audiencia.