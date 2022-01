Así fue la discusión entre diputada Lucrecia Hernández y la presidenta del Congreso

La presidenta del Congreso, Shirley Rivera y la diputada de Semilla, Lucrecia Hernández, protagonizaron una discusión en la primera sesión de Jefes de Bloque.

Luego de un discurso en el cual habló de Dios y el respeto a las mujeres, la nueva presidenta del Congreso, Shirley Rivera, no tuvo un buen día durante su primera sesión dirigiendo la instancia Jefes de Bloque, ya que tuvo una fuerte discusión con la diputada de Semilla, Lucrecia Hernández Mack.

El incidente inició cuando la diputada Ligia Hernández pidió la palabra para pedir la inclusión de todas las iniciativas presentadas en el pleno, pues se quejó que muchas fueron descartadas por la Junta Directiva anterior.

Sin embargo, la nueva presidenta del Legislativo se negó a darle la palabra, pese a que la diputada de Semilla insistió y trataba de hablar, fuera de micrófono, sobre la necesidad de darle trámite a todas las propuestas de ley.

La discusión

Esto provocó que su compañera, Lucrecia Hernández Mack, interviniera y buscara la palabra, pero Rivera la llamó al orden y le dijo que su posición la hiciera "en puntos varios".

"Pues yo también creo, Presidenta, que usted debe de mostrar respeto a lo que estamos planteando...", Rivera interrumpió e indicó que en ese momento no se estaba discutiendo el planteamiento de Ligia Hernández.

"Pues es lo que está en las órdenes del día. Como le decía, vemos estos documentos y son tan parecidos a los de años anteriores... aquí no está reflejada la agenda social y de mujeres que en su momento usted dijo que era importante... pero este tipo de cosas no las estamos viendo. El hecho que usted me interrumpa y no me deje expresarme, no muestra que usted sea una mujer democrática, honorable y respetuosa", señaló.