Disney World pone en pausa el mandato de vacunas para los empleados

Walt Disney World ha detenido su mandato de vacunas Covid-19 para los empleados después que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de leyes restrictivas la semana pasada que castiga a las empresas que no permiten que los trabajadores opten por no cumplir con los requisitos de la vacuna.

Disney dijo que más del 90% de los "miembros del elenco" de Disney World han sido vacunados. "Creemos que nuestro enfoque de las vacunas obligatorias ha sido el correcto, ya que seguimos enfocándonos en la seguridad y el bienestar de nuestros miembros del elenco e invitados", dijo Disney a través de un correo electrónico.

La oficina de DeSantis aplaudió la decisión y agregó en un comunicado que "creemos que todas las empresas de Florida también seguirán la ley". No hacerlo podría ser costoso: se pueden imponer multas de hasta US $50,000 por infracción para las grandes empresas y US $10,000 para las pequeñas empresas si se despide a un empleado. Antes de la pandemia de Covid-19, Disney World empleaba a más de 70,000 trabajadores.

La compañía también está pausando la consideración de las solicitudes de exención de vacunas de los empleados y considerará que los empleados que aún no han terminado el proceso de verificación de vacunación no están vacunados por el momento. Los no vacunados deberán usar mascarilla y guardar el distanciamiento social, según se informó en Fox News.

La decisión fue tomada el viernes pasado. (Foto: Twitter)

Eric Clinton, presidente del sindicato que representa a los trabajadores de Disney en roles como atracciones, custodia y planificación de vacaciones, reiteró la postura positiva del sindicato hacia la vacunación requerida. "Las vacunas, independientemente de si son obligatorias o no, son la mejor manera para que los trabajadores se protejan contra este virus", dijo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación contra Covid-19 para todas las personas de 5 años en adelante, y las vacunas de refuerzo respaldadas para todas las personas mayores de 18 años.

La pandemia de coronavirus ha matado a unos 769,000 estadounidenses hasta ahora, incluidos unos 61,000 en Florida. Se han reportado alrededor de 47.6 millones de casos en EE. UU. Desde que comenzó la crisis a principios del año pasado.