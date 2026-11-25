Cámaras de seguridad evidenciaron el momento en el que los criminales se llevan dos motocicletas.
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Un doble robo quedó captado en una cámara ubicada en la 7.ª avenida, entre la 8.ª y 9.ª calle del municipio de Amatitlán, donde se evidenció el momento en el que dos hombres huyen con dos motocicletas.
El hecho se registró este miércoles 25 de noviembre en horas de la mañana.
Las imágenes muestran cómo los señalados se acercan a los vehículos, los cuales estaban parqueados y en cuestión de segundos, logran retirarlas de la escena, escapando del lugar.
El video muestra que en los primeros metros, los hombres caminan junto a los vehículos hasta que logran pasar desapercibidos.
La Municipalidad de Amatitlán recomendó mantenerse alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa.