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Repasa la lista de personalidades, artistas y líderes mundiales que fallecieron durante 2026. Conoce quiénes nos dejaron.

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El 2026 estuvo marcado por la partida de grandes figuras del cine, la música, la literatura y la política mundial. Desde leyendas de Hollywood hasta líderes históricos, este es el recuento mes a mes de las personalidades que fallecieron este año.

Enero: el adiós a estrellas del cine y la moda

3 de enero: Eva Schloss, de 96 años, hermanastra de Ana Frank y sobreviviente de Auschwitz.

7 de enero: Renee Good, de 37 años, abatida por la policía migratoria estadounidense en Minneapolis.

13 de enero: Claudette Colvin, de 86 años, pionera del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y precursora de Rosa Parks.

19 de enero: Valentino, de 93 años, icónico diseñador italiano conocido por vestir de rojo a las estrellas.

30 de enero: Catherine O'Hara, de 71 años, actriz canadiense recordada mundialmente por su papel de madre en la película "Mi pobre angelito".

Catherine O'Hara, conocida por su papel como la madre de Kevin en la película "Mi Pobre Angelito", falleció a los 71 años.

Febrero: luto en Hollywood y la política internacional

15 de febrero: Robert Duvall, de 95 años, multipremiado actor estadounidense, recordado por clásicos como "El Padrino" y "Apocalypse Now".

17 de febrero: Jesse Jackson, de 84 años, histórico activista por los derechos civiles en Estados Unidos y compañero de lucha de Martin Luther King.

25 de febrero: Antonio Tejero, de 93 años, exmilitar español protagonista del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

28 de febrero: Alí Jamenei, de 86 años, líder supremo iraní, fallecido en Teherán durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El famoso actor falleció a los 95 años este lunes 16 de febrero. (Foto: AFP)

Marzo: despedida al ícono del cine de acción

5 de marzo: António Lobo Antunes, de 83 años, destacado escritor y cronista portugués.

10 de marzo: Alfredo Bryce Echenique, de 87 años, reconocido novelista peruano.

14 de marzo: Jürgen Habermas, de 96 años, influyente filósofo y sociólogo alemán.

19 de marzo: Umberto Bossi, de 84 años, figura política de la derecha italiana y aliado de Silvio Berlusconi.

19 de marzo: Chuck Norris, de 86 años, actor estadounidense, maestro de artes marciales y leyenda del cine de acción.

El actor de 86 años, presentó complicaciones médicas desde el 19 de marzo.

Abril: pérdidas en el séptimo arte

17 de abril: Nathalie Baye, de 77 años, actriz francesa que trabajó bajo la dirección de François Truffaut, Jean-Luc Godard y Steven Spielberg.

21 de abril: Luis Puenzo, de 80 años, cineasta argentino ganador del Óscar por "La historia oficial".

30 de abril: Georg Baselitz, de 88 años, pintor y escultor alemán célebre por sus obras invertidas.

Mayo: pioneros de la comunicación y el pensamiento

6 de mayo: Ted Turner, de 87 años, empresario estadounidense y fundador de la cadena de noticias CNN.

29 de mayo: Edgar Morin, de 104 años, sociólogo y filósofo francés, creador del concepto de "pensamiento complejo".

Ted Turner falleció por complicaciones derivadas de la demencia con cuerpos de Lewy.

Junio: cultura, historia y economía

4 de junio: Marjane Satrapi, de 56 años, cineasta y autora franco-iraní de la novela gráfica "Persépolis".

11 de junio: David Hockney, de 88 años, pintor británico y referente fundamental del pop art.

14 de junio: Taty Almeida, de 95 años, emblema de los derechos humanos en Argentina e integrante de las Madres de Plaza de Mayo.

21 de junio: Ramiro Valdés, de 94 años, figura histórica de la revolución cubana y compañero del Che Guevara.

22 de junio: Alan Greenspan, de 100 años, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Julio: música, cine y alpinismo

8 de julio: Bonnie Tyler, de 75 años, cantante británica dueña de una de las voces más icónicas del pop de los años ochenta.

13 de julio: Sam Neill, de 78 años, actor neozelandés recordado por protagonizar la saga "Jurassic Park".

30 de julio: Nirmal Purja, de 43 años, alpinista británico-nepalí fallecido en una avalancha en Pakistán.

Agosto: la partida de la reina del country y la monarquía noruega

14 de agosto: Jason Arday, de 41 años, académico británico y uno de los profesores negros más jóvenes de Cambridge.

14 de agosto: Yayoi Kusama, de 97 años, artista vanguardista japonesa famosa por sus instalaciones de lunares.

25 de agosto: Dolly Parton, de 80 años, leyenda indiscutible de la música country estadounidense.

25 de agosto: Tim Curry, de 80 años, actor británico inmortalizado por la cinta de culto "The Rocky Horror Picture Show".

27 de agosto: Ratko Mladic, de 84 años, exjefe militar serbobosnio condenado a cadena perpetua en La Haya.

28 de agosto: Harald V, de 89 años, rey de Noruega durante 35 años.

La leyenda de la música country Dolly Parton murió tras una batalla contra el cáncer.

Septiembre: activismo, arte y ciencia

2 de septiembre: Gloria Steinem, de 92 años, periodista y referente del feminismo estadounidense.

11 de septiembre: Emma Bonino, de 78 años, destacada política y activista italiana.

14 de septiembre: Peter Max, de 88 años, pintor estadounidense y exponente del arte psicodélico.

15 de septiembre: Patricio Guzmán, de 85 años, documentalista chileno reconocido internacionalmente.

30 de septiembre: Margaret Hamilton, de 90 años, científica informática estadounidense clave en el programa espacial Apolo.

La foto de Margaret Hamilton de 1969 junto a una pila de listados impresos del código del Apolo de su misma estatura se convirtió en un símbolo histórico de las mujeres en la ciencia.

Octubre: adiós a Piero y al profesor Xavier

6 de octubre: Eva Marie Saint, de 102 años, actriz estadounidense de la época dorada de Hollywood.

7 de octubre: Piero, de 81 años, cantautor ítalo-argentino y voz emblemática de Latinoamérica por temas como "Mi viejo".

7 de octubre: Maricarmen Abascal, de 87 años, activista española símbolo de la lucha contra los desalojos.

28 de octubre: Dolores Huerta, de 96 años, histórica líder sindical y defensora de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos.

28 de octubre: Patrick Stewart, de 86 años, actor británico mundialmente famoso por "X-Men" y "Star Trek".

28 de octubre: Cuauhtémoc Cárdenas, de 92 años, figura clave de la política mexicana y primer jefe de Gobierno electo de Ciudad de México.

Patrick Stewart, legendario actor que interpretó al Profesor Xavier en la saga de "X-men", falleció el 29 de octubre.

Noviembre: cine latinoamericano y crónica roja

6 de noviembre: Sebastián Lelio, de 52 años, director de cine chileno ganador del Óscar por "Una mujer fantástica".

16 de noviembre: Miguel Ángel Félix Gallardo, de 80 años, narcotraficante mexicano conocido como el "Jefe de Jefes".

Miguel Ángel Félix Gallardo falleci el 15 de noviembre de 2026, a los 80 años.

*Con información de AFP