Repasa la lista de personalidades, artistas y líderes mundiales que fallecieron durante 2026. Conoce quiénes nos dejaron.
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El 2026 estuvo marcado por la partida de grandes figuras del cine, la música, la literatura y la política mundial. Desde leyendas de Hollywood hasta líderes históricos, este es el recuento mes a mes de las personalidades que fallecieron este año.
Enero: el adiós a estrellas del cine y la moda
3 de enero: Eva Schloss, de 96 años, hermanastra de Ana Frank y sobreviviente de Auschwitz.
7 de enero: Renee Good, de 37 años, abatida por la policía migratoria estadounidense en Minneapolis.
13 de enero: Claudette Colvin, de 86 años, pionera del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y precursora de Rosa Parks.
19 de enero: Valentino, de 93 años, icónico diseñador italiano conocido por vestir de rojo a las estrellas.
30 de enero: Catherine O'Hara, de 71 años, actriz canadiense recordada mundialmente por su papel de madre en la película "Mi pobre angelito".
Febrero: luto en Hollywood y la política internacional
15 de febrero: Robert Duvall, de 95 años, multipremiado actor estadounidense, recordado por clásicos como "El Padrino" y "Apocalypse Now".
17 de febrero: Jesse Jackson, de 84 años, histórico activista por los derechos civiles en Estados Unidos y compañero de lucha de Martin Luther King.
25 de febrero: Antonio Tejero, de 93 años, exmilitar español protagonista del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
28 de febrero: Alí Jamenei, de 86 años, líder supremo iraní, fallecido en Teherán durante un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.
Marzo: despedida al ícono del cine de acción
5 de marzo: António Lobo Antunes, de 83 años, destacado escritor y cronista portugués.
10 de marzo: Alfredo Bryce Echenique, de 87 años, reconocido novelista peruano.
14 de marzo: Jürgen Habermas, de 96 años, influyente filósofo y sociólogo alemán.
19 de marzo: Umberto Bossi, de 84 años, figura política de la derecha italiana y aliado de Silvio Berlusconi.
19 de marzo: Chuck Norris, de 86 años, actor estadounidense, maestro de artes marciales y leyenda del cine de acción.
Abril: pérdidas en el séptimo arte
17 de abril: Nathalie Baye, de 77 años, actriz francesa que trabajó bajo la dirección de François Truffaut, Jean-Luc Godard y Steven Spielberg.
21 de abril: Luis Puenzo, de 80 años, cineasta argentino ganador del Óscar por "La historia oficial".
30 de abril: Georg Baselitz, de 88 años, pintor y escultor alemán célebre por sus obras invertidas.
Mayo: pioneros de la comunicación y el pensamiento
6 de mayo: Ted Turner, de 87 años, empresario estadounidense y fundador de la cadena de noticias CNN.
29 de mayo: Edgar Morin, de 104 años, sociólogo y filósofo francés, creador del concepto de "pensamiento complejo".
Junio: cultura, historia y economía
4 de junio: Marjane Satrapi, de 56 años, cineasta y autora franco-iraní de la novela gráfica "Persépolis".
11 de junio: David Hockney, de 88 años, pintor británico y referente fundamental del pop art.
14 de junio: Taty Almeida, de 95 años, emblema de los derechos humanos en Argentina e integrante de las Madres de Plaza de Mayo.
21 de junio: Ramiro Valdés, de 94 años, figura histórica de la revolución cubana y compañero del Che Guevara.
22 de junio: Alan Greenspan, de 100 años, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).
Julio: música, cine y alpinismo
8 de julio: Bonnie Tyler, de 75 años, cantante británica dueña de una de las voces más icónicas del pop de los años ochenta.
13 de julio: Sam Neill, de 78 años, actor neozelandés recordado por protagonizar la saga "Jurassic Park".
30 de julio: Nirmal Purja, de 43 años, alpinista británico-nepalí fallecido en una avalancha en Pakistán.
Agosto: la partida de la reina del country y la monarquía noruega
14 de agosto: Jason Arday, de 41 años, académico británico y uno de los profesores negros más jóvenes de Cambridge.
14 de agosto: Yayoi Kusama, de 97 años, artista vanguardista japonesa famosa por sus instalaciones de lunares.
25 de agosto: Dolly Parton, de 80 años, leyenda indiscutible de la música country estadounidense.
25 de agosto: Tim Curry, de 80 años, actor británico inmortalizado por la cinta de culto "The Rocky Horror Picture Show".
27 de agosto: Ratko Mladic, de 84 años, exjefe militar serbobosnio condenado a cadena perpetua en La Haya.
28 de agosto: Harald V, de 89 años, rey de Noruega durante 35 años.
Septiembre: activismo, arte y ciencia
2 de septiembre: Gloria Steinem, de 92 años, periodista y referente del feminismo estadounidense.
11 de septiembre: Emma Bonino, de 78 años, destacada política y activista italiana.
14 de septiembre: Peter Max, de 88 años, pintor estadounidense y exponente del arte psicodélico.
15 de septiembre: Patricio Guzmán, de 85 años, documentalista chileno reconocido internacionalmente.
30 de septiembre: Margaret Hamilton, de 90 años, científica informática estadounidense clave en el programa espacial Apolo.
Octubre: adiós a Piero y al profesor Xavier
6 de octubre: Eva Marie Saint, de 102 años, actriz estadounidense de la época dorada de Hollywood.
7 de octubre: Piero, de 81 años, cantautor ítalo-argentino y voz emblemática de Latinoamérica por temas como "Mi viejo".
7 de octubre: Maricarmen Abascal, de 87 años, activista española símbolo de la lucha contra los desalojos.
28 de octubre: Dolores Huerta, de 96 años, histórica líder sindical y defensora de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos.
28 de octubre: Patrick Stewart, de 86 años, actor británico mundialmente famoso por "X-Men" y "Star Trek".
28 de octubre: Cuauhtémoc Cárdenas, de 92 años, figura clave de la política mexicana y primer jefe de Gobierno electo de Ciudad de México.
Noviembre: cine latinoamericano y crónica roja
6 de noviembre: Sebastián Lelio, de 52 años, director de cine chileno ganador del Óscar por "Una mujer fantástica".
16 de noviembre: Miguel Ángel Félix Gallardo, de 80 años, narcotraficante mexicano conocido como el "Jefe de Jefes".
*Con información de AFP