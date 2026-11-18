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La Bicolor tiene un balance favorable ante los caribeños, su próximo rival en la lucha por un boleto a la Copa Oro 2027.

EN CONTEXTO: Guatemala se enfrentará a República Dominicana por la clasificación a Copa Oro

La Selección de Guatemala volverá a encontrarse con República Dominicana, esta vez con un boleto a la Copa Oro 2027 en juego.

La serie de repechaje representa un nuevo capítulo entre dos combinados que ya se han enfrentado en cuatro ocasiones recientes, con saldo favorable para la Azul y Blanco.

El antecedente más reciente es también el más contundente. El 6 de junio de 2025, Guatemala derrotó 4-2 a los dominicanos en el estadio Cementos Progreso, durante la segunda ronda de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

En aquella ocasión, Óscar Santis fue la gran figura del encuentro al firmar un triplete, mientras que Nicolás Samayoa también se hizo presente en el marcador para completar la victoria nacional.

https://t.co/E937OP5Wlr — Concacaf (@Concacaf) October 9, 2026

Tres años antes, el combinado guatemalteco también había conseguido imponerse en casa. El 13 de junio de 2022, la Bicolor venció 2-0 a República Dominicana en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en un compromiso correspondiente a la fase de grupos de la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf 2022/23.

Esa victoria llegó apenas cuatro días después de que ambas selecciones igualaran 1-1 en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en territorio dominicano, durante la misma competencia.

El registro se completa con un amistoso disputado el 14 de agosto de 2019, cuando Guatemala y República Dominicana empataron 0-0 en el estadio CFC.

! ️ OFICIAL! CAMBIO DE RIVAL PARA GUATEMALA EN LOS PRELIMINARES DE LA COPA ORO ¡Atención, chapines! La actualización del ranking de selecciones de Concacaf provocó un cambio en los emparejamientos de los preliminares de la Copa Oro. El Salvador superó a República Dominicana en el ranking, lo que modificó las posiciones y, por consiguiente, las llaves de enfrentamientos. ⚔️ ¡GUATEMALA AHORA SE MEDIRÁ A REPÚBLICA DOMINICANA! Así quedan los enfrentamientos: Jamaica Aruba Costa Rica Puerto Rico Haití Nicaragua Honduras Guayana Francesa Guatemala República Dominicana Curazao El Salvador Surinam Trinidad y Tobago ¡CAMBIA EL RIVAL, PERO EL OBJETIVO SIGUE SIENDO EL MISMO: CLASIFICAR A LA COPA ORO! ¿Es República Dominicana un rival accesible para la Selección Nacional? #CiudadDeportiva #VamosGuatemala #CopaOro #CDGT — Ciudad Deportiva (@CdDeportiva_gt) November 18, 2026

Una nueva cita por la Copa Oro

Con estos antecedentes, Guatemala llega con un balance de dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro enfrentamientos ante los caribeños, sin conocer la derrota.

Ahora, ambos combinados volverán a medir fuerzas en una serie de ida y vuelta durante la fecha FIFA de marzo de 2027. El primer partido se disputará en territorio dominicano, mientras que la vuelta tendrá como escenario Guatemala, donde la Bicolor buscará aprovechar su localía para asegurar su presencia en la máxima competición de selecciones de Concacaf.