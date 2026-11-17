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Don Omar ha anunciado la hora en que iniciará la preventa para su gira "The Last King World Tour".

EN CONTEXTO: Don Omar revela fecha de su visita en Guatemala

El cantante puertorriqueño, Don Omar ha hecho oficial la fecha y hora en que dará inicio la preventa para su gira por Latinoamérica, incluyendo a Guatemala.

En concierto será en la Ciudad de Guatemala el 18 de noviembre de 2027, pero aún no se han revelado los detalles del complejo en donde realizará su presentación.

Sin embargo, la preventa será el próximo 19 de noviembre de 2026 a partir de las 10:00 de la mañana, hora en que deberán estar atentos quienes deseen ingresar a la preventa.

Paso a paso

Antes tendrás que registrarte en donomar.com, en donde colocarás los datos que te solicita la página.

Ya registrado/a, tienes que esperar el próximo 18 de noviembre para recibir tu código de acceso en el correo electrónico que utilizaste para registrarte, si no te aparece también puedes buscarlo en spam.

Este código de acceso no te asegura a conseguir una entrada, únicamente es para ingresar a la preventa.

El 19 de noviembre a las 10:00 horas en cada país, inicia la preventa.