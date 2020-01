Donald Trump amenaza: "Irán nunca tendrá un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear, un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio.

"Irán nunca tendrá el arma nuclear", escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien ha multiplicado los mensajes amenazantes respecto a la república islámica después de la muerte, en un bombardeo estadounidense en Bagdad, del general iraní Qasem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

Trump retiró en 2018 a Estados Unidos de un acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre la República Islámica y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), además de Alemania.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

En ese pacto, Irán había aceptado reducir drásticamente sus actividades nucleares para demostrar que no tenían ningún fin militar, a cambio del levantamiento de una parte de las sanciones económicas internacionales que asfixiaban su economía.

Teherán anunció, sin embargo, el domingo que está listo para volver a cumplir plenamente sus compromisos internacionales, en caso de que Washington modifique sus políticas.