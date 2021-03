¿De donde sale Messi? El video viral del festejo del Barcelona

Tras un partido de infarto, el Barcelona empató, remontó y derrotó al Sevilla en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey y avanzó a la gran final. Durante el festejo un inexplicable video de Messi se volvió tendencia.

La victoria del Barcelona sigue dando de qué hablar y mientras los fanáticos observaban los videos del festejo, uno en particular llamó la atención de Sudanalytics, quien preguntó a sus seguidores en Twitter: ¿De donde sale Messi?

El en el material audiovisual se observa a Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Mingueza y Martin Braitwhaite, entre otros, saltando y festejando en una ronda. De pronto y como si fuera "arte de magia", Messi aparece justo en el centro.

El momento fue compartido en redes sociales haciendo la misma pregunta y se volvió viral.

Mira el video:

DE DÓNDE SALE MESSI???pic.twitter.com/RjJ70K9TCb — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 3, 2021

La explicación

Momentos después, las cuentas oficiales del Barcelona subieron otro video captado desde la gramilla del Camp Nou. En estas imágenes se observa que Messi ya estaba en ese ronda frente a Piqué, pero por la altura de este último, el argentino ni se nota.

Mira aquí el video que pone fin al misterio:

WE'RE THROUGH TO THE COPA DEL REY FINAL! pic.twitter.com/TpUlFTU66d — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2021