“¿Dónde están los proyecto?” Cuestionan a candidato que busca reelección

Vecinos increparon al alcalde de Pueblo Nuevo Viñas, Cristian Blanco, quien busca su reelección con el partido de gobierno, Vamos.

"¿Dónde están los proyectos?", fueron parte de los cuestionamientos que vecinos de la Patagonia, de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, hicieron al alcalde Cristian Blanco, quien busca su reelección con Vamos.

Blanco acudió a una actividad de proselitismo, cuando fue increpado por los vecinos, quienes muy molestos le exigían cuentas sobre las promesas realizadas.

"Ya estamos iniciando uno", dijo el alcalde, hecho al que le respondieron: "Porque querés el voto". Con tono molesto, Blanco respondió: "A usted no le vengo a pedir el voto, si eso ya está definido", al referirse a su plan de trabajo.

Sin embargo, los vecinos seguían insistiendo: "¿Qué proyectos ha hecho? Ya pasaron tres años", a lo que Blanco respondió: "No se puede hacer en todos los lugares de un solo"; luego se molestó cuando le reclamaron sus promesas de campaña del 2019 y aseguró molesto: "Yo a usted no le he prometido nada", pero ellos respondieron: "Al pueblo sí... ¿Hoy a qué venís? ¿A ofrecer pajas?".

Ante la insistencia de los vecinos sobre la construcción de una carretera, el alcalde dijo: "Yo les dije que se iba a hacer, claro, pero mi período aún no ha terminado ¿o ya terminó?", a lo que los inconformes manifestaron "¿Y qué quiere, que lo recibamos con aplausos?".

La discusión continuó hasta que el alcalde dijo que hablaría con todos los vecinos en un mitin que tenía preparado. "Venga pues, hable, a ver si es cierto lo que dice".