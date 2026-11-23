La gala de Miss Universe 2026 está cerca, conoce la fecha y horario para apoyar a Adelina Castillo.
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Adelina Castillo esta preparada para dar lo mejor y representar a Guatemala, esperando la corona.
Fecha y horario de Miss Universe
La cita es el martes 24 de noviembre, hora de Guatemala, a partir de las 18:00 horas.
En Estados Unidos el horario es de 20:00 horas, 19:00 hora centro y 17:00 pacífico. la transmisión es desde San Juan, Puerto Rico.
¿Dónde ver Miss Universe en Guatemala?
La transmisión se llevará a cabo en Canal Antigua y sus plataformas digitales, también podrás disfrutar del evento en Telemundo Internacional y el canal E! Now Latino.
María Adelina Castillo Birba
Tiene 30 años y labora en el área en el área de la salud.
Es médico general con especialidad en Pediatría, actualmente se prepara para la especialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Habla tres idiomas, español, inglés y griego.
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