¿Dónde y a qué hora ver los premios Emmy en Guatemala?

Este domingo 19 de septiembre se llevará a cabo la entrega número 73 de lo mejor de la televisión, a través de los premios Emmy. Descubre aquí dónde y a qué hora ver la transmisión.

La entrega los premios Emmy la realiza cada año la Academia de Televisión de Estados Unidos. La edición 73 se en el Microsoft Theather de Los Ángeles, California.

El presentador de los premios Emmy, Cedric the Entertainer, y los productores del programa prometen que será una celebración para todos. Pero podría ser mucho más gratificante, incluso histórico, para algunos.

Eso incluye el drama de Netflix "The Crown" y la comedia de Apple TV + "Ted Lasso". Cada uno es considerado favorito para los principales premios de la serie en sus respectivas categorías, y sus elencos recibieron muchas nominaciones. Más de lo que los programas se beneficiarían.

Las victorias en las mejores categorías de series de drama y comedia marcarían una novedad para los servicios de transmisión y reforzarían su creciente dominio, para consternación de los competidores.

Si quieres enterarte si "Wandavision", "The Mandalorian" y "The Crown" ganarán un Emmy o solo disfrutar del evento puede verlo en el canal TNT, la transmisión comenzará a las 18:00 horas de Guatemala.