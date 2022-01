Hombre dona un riñón a su suegra, pero la novia lo deja y se casa con otro

Un joven donó su riñón a su suegra, un mes después su pareja lo abandonó y se casó con otro. La dura historia de desamor se hizo viral.

Un hombre confesó en TikTok que le donó un riñón a su suegra y luego de un mes su novia se casó con otro.

Uziel Martínez de Baja California grabó un video desde su cama y contó su historia.

Con la canción “Favorite Crime” de Olivia Rodrigo de fondo escribió:

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, explicó el hombre originario de San Quintín, en Baja California.

“De hecho, yo estoy bien, yo estoy bien emocionalmente, no tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero, tampoco nos odiamos, yo solo lo hice por hacer un TikTok, nunca creí que la historia se fuera a salir de control, sigo adelante, mi vida sigue normal, no tengo ningún problema y espero no tener más problemas (de salud) más adelante, no compito con el de Harvard o el de las hemorroides, les devuelvo su premio o su corona, yo solo tenía insomnio y no tenía nada que hacer, grabé ese TikTok y no sabía que se había hecho viral. No estoy en competencia con nadie”, explicó.