Dos asteroides pasarán cerca de la Tierra próximamente

Dos asteroides pasarán cerca de la Tierra y se encuentran bajo observación de la NASA.

Este 8 de febrero y el 4 de marzo, los asteroides de dimensiones de 150 metros de diámetro aproximadamente, pasarán cerca de la Tierra y de momento se encuentran bajo observación, informa la NASA.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA estima la dimensión de los asteroides entre 67 y 150 metros de diámetro y uno de ellos pasará relativamente cerca de la Tierra el próximo 8 de febrero. El objeto espacial, denominado 2007 UY1, se acercará a una distancia de más de cinco millones de kilómetros, es decir, equivale a unas 14 veces las distancia entre la Tierra y la Luna.

Y aunque parezca una larga distancia, no lo es en términos espaciales. Si bien, su acercamiento no representa ninguna amenaza de colisión con nuestro planeta, el otro asteroide es considerado "potencialmente peligroso".

La NASA captó una imagen del asteroide que pasará cerca de la Tierra en marzo. (Foto: NASA)

Además, el asteroide 2001 CB21, el cual The Virtual Telescope Project logró fotografiarlo, la NASA estima que el próximo 4 de marzo pasará cerca de la Tierra. Esta roca con un diámetro de 1.3 kilómetros se acercará a 4.5 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Según cálculos de los astrónomos, no existe ninguna advertencia de colisión que represente un peligro para la vida en la Tierra, al menos durante los próximos cien años. No obstante, ambos asteroides están siendo vigilados.