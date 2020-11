Los dos hombres que accionaron extintores contra manifestantes

La PNC dio a conocer que los dos hombres que utilizaron extintores contra quienes quemaron llantas en la esquina del Congreso son trabajadores de esa institución.

En redes sociales circula información acerca de que dos empleados del Congreso fueron quienes accionaron extintores en contra de quienes quemaron llantas este jueves en la esquina del Palacio Legislativo.

Sin embargo, esto no es cierto. Durante la manifestación hubo dos hombres que utilizaron los extintores y que no portaban uniforme de agentes la Policía Nacional Civil (PNC). No obstante, sí estaban identificados como miembros de la institución debido a que vestían camisas con logos de la PNC.

En un comunicado, la PNC se refirió a ellos como "colaboradores". Miembros de esta institución aseguran que son empleados del área de mantenimiento. Ambos resultaron con golpes durante la protesta, según la PNC.

La PNC justificó que el uso de los extintores fue para evitar recurrir a medios disuasivos como el gas pimienta.

Tras la intervención policial, los encapuchados que manifestaban corrieron del lugar y cesó la quema de llantas. La manifestación en contra del Presupuesto 2021 continuó desarrollándose en el mismo lugar, pero esta vez de forma pacífica.