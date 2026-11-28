Disparos causaron que dos hombres resultan heridos.
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Los Bomberos Voluntarios fuero alertados sobre un ataque armado en la zona 18 de la capital, este 28 de noviembre.
Según el reporte de los socorristas, al llegar al lugar se ubicó a dos hombres gravemente heridos.
Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro hospitalario, debido a que presentaban múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.
La identidad de las víctimas sigue en investigación por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) al igual que los hechos que causaron el ataque.