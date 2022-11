¡Nueva alerta! Los dos huracanes que se forman en noviembre en el Atlántico

El huracán Martin podría fortalecerse en las próximas horas, según informó el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos.

Martin es otro de los huracanes que se está fortaleciendo en el Océano Atlántico. Aunque su trayectoria aún está lejana, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que mantiene en monitoreo el rumbo de este, sobre todo tras la aparición del huracán Lisa.

Sin embargo, los expertos pronosticaron que la tormenta Martin se fortalecerá durante las próximas horas, y podría ser declarado como huracán el 3 de noviembre.

Es la tercera vez, de lo que se tiene registro, que existan dos huracanes simultáneos en el Atlántico durante noviembre. De acuerdo con un artículo publicado en CNN, la temporada de huracanes en el Océano Atlántico finalizará el 30 de noviembre.

For only the 3rd year on record, the Atlantic has two #hurricanes simultaneously in November (#Lisa and #Martin). Other 2 years with simultaneous Atlantic November hurricanes are: 1932 (Cuba Hurricane, Storm 15) and 2001 (Michelle, Noel). #hurricane pic.twitter.com/eOhHKK1U7m — Philip Klotzbach (@philklotzbach) November 2, 2022

Por aparte, Martin es el séptimo huracán del Atlántico de la temporada de 2022, según actualizó el NHC.

"Es poco frecuente tener dos huracanes simultáneos (Lisa y Martin) en la cuenca del Atlántico en noviembre, y no ha ocurrido en más de veinte años. Solo otras dos temporadas han tenido múltiples huracanes en noviembre al mismo tiempo (en 1932 y en 2001), con registros que se remontan al siglo XIX", explico Philip Klotzbach, investigador de huracanes.

*Con información de CNN en Español.