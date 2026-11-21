Dos sismos sacudieron a Guatemala durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre.
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Dos movimientos telúricos ocurrieron durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El primer sismo ocurrió a las 00:58 horas con una magnitud de 4.5 y epicentro en el océano Pacífico, a una profundidad de 50.99 kilómetros.
Horas después, a las 05:33 horas, según la aplicación del Insivumeh, fue sensible un segundo movimiento sísmico.
Este también se registró en el océano Pacífico, fue de magnitud 4.0 con una profundidad de 3.08 kilómetros.
Ante estos hechos naturales no se registran daños materiales ni personas heridas.