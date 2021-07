Captan a Drake durante una cita romántica en el estadio de los Dodgers

El cantante fue visto en una cena romántica, junto a la madre de un jugador, con el estadio solo para ellos.

El cantante de hip hop, Drake, fue visto por un reportero de helicópteros de ABC7 el pasado jueves 8 de julio disfrutando de una cena romántica en el estadio de los Dodgers vacío.

Se presume que la acompañante de Drake es la madre del jugador de baloncesto Amari Bailey, Johanna Edelburg.

En las imágenes se puede ver a Drake mirando hacia arriba al saber que fue atrapado mientras cenaba con Edelburg, justo en la línea de la tercera base frente al dugout, con una variedad de comida frente a ellos.

.@DRAKE ON A DATE? Randomly just flew over this cozy couple enjoying a private dinner along the third base line at an empty Dodger Stadium from #Air7HD @ABC7 #Drizzy pic.twitter.com/SjMR1UOgbo — Chris Cristi (@abc7chriscristi) July 9, 2021

La conexión entre Drake y Johanna Edelburg

Amari Bailey es compañero de equipo de LeBron James Jr. en el equipo de baloncesto de Sierra Canyon High School.

Drake, siendo cercano a LeBron James comenzó a aparecer en los juegos y los rumores apuntan a que de ahí es de donde pudo haber conocido a Edelburg.

Bailey actualmente ocupa el puesto número 3 en el top 100 de ESPN para la clase de 2022 y está comprometido a jugar en UCLA el próximo año.