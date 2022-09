¡Dramático choque! Competencia de avionetas termina en tragedia (video)

Un video muestra la dramática escena de una aeronave que se desploma en plena competencia y explota tras impactar con el suelo.

Una competencia de carreras aéreas "Jet Gold" terminó en un fatal accidente, luego de que una de las naves cayera de manera precipitada y se estrellara en el suelo.

El incidente quedó captado y en redes sociales se ha viralizado la grabación, la cual causó pánico entre los internautas. De acuerdo con información de medios internacionales, este suceso ocurrió el 18 de septiembre, en la ciudad de Reno, Nevada, Estados Unidos.

Tal y como lo expone el audiovisual, tras varios minutos en el aire, una de las naves se desplomó y tras tocar tierra, se incendió.

Pilot, Aaron Hogue, dies after his plane crashes and bursts into flames during the championship round of the Reno Air Races. The crash happened on lap 3 of 6 during the Jet Gold Race. pic.twitter.com/oLyO8HdNd4 — Shahryar Sultan (@Shahryar_Sultan) September 19, 2022

Los organizadores de la competencia comunicaron de manera oficial que una persona murió, y reafirmaron que iniciarán una investigación que estará a cargo del Sheriff del condado de Washoe.

Además, explicaron que los demás pilotos lograron ponerse a salvo tras el accidente que se registró, pues únicamente una avioneta se vio afectada.

(Foto: captura de pantalla)

En cuanto a la nave estrellada, se informó que el modelo era "Aero L-29 Delfín" y fue utilizada para entrenamiento militar.

*Con información de El Heraldo de México.