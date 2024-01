La dura despedida de la hija de Carlos Enrique Vélez

-

Carlos Enrique Vélez Juárez, expareja de la exproductora de televisión y exsecretaria de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia, Anahy Keller, falleció y su hija lo despidió con un emotivo mensaje.

Muchos se solidarizaron con la familia en este duro momento y la creadora de contenido María Fernanda Vélez, quien es su pequeña hija, escribió un adiós que conmovió a muchos.

"Hoy no hubo un 'Buenos días, princesa divina'. Me parece mentira estar escribiendo esto para despedirme de tu plano terrenal; haría cualquier cosa para que esta tormenta fuera mentira. Hemos sido expertos en resolver y siempre me enseñaste a solucionar, lamentablemente esto no tiene fórmula para poder repararse".

"Siempre fui tu princesa, fuiste increíble papá y mejor abuelo aún, mi piloto favorito, mi gordito, mi Charlie, mi charles. Gracias, papito, por todo lo vivido, por tu amor y tu ser incondicional, en especial para tus hijos y nietos".

"Viajamos, reímos, lloramos, luchamos, comimos, bebimos y disfrutamos, pero aún así nos faltó demasiado, papito, nos faltaron un par de sueños cumplidos. Te amé con toda mi alma y corazón. Espero habértelo demostrado y perdóname si no hice más o no entendí tus señales".

"Te amaré por siempre. Ya descansas, mi amor. Solo te pido que tú y Dios nos den la fuerza, a Tepo y a mí, para aprender a vivir sin ti, porque hoy siento que no puedo más".

"Te prometo comprarle a Luis Enrique (quien se llama Enrique por ti) los robots y aviones de los que tanto hablabas para jugar con él. Esperaré el día para poder verte y abrazarte, mi papito lindo", escribió.

Mafer Vélez es generadora de contenido y fue productora del programa matutino Nuestro Mundo.

