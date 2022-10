La dura historia del niño que sufre una enfermedad incurable y pide morir

La dura historia del niño que sufre enfermedad incurable y pide morir, mientras su familia se aferra en buscar tratamientos eficaces.

El pequeño Dilton de 11 años padece el síndrome de dolor regional complejo (SDRC), una afección de dolor crónico que ataca brazos, piernas, incluso los pies. No existe cura y los paliativos no han ayudado. Desde 2021 el niño permanece recostado ya que no ha logrado ponerse de pie. El niño ha suplicado que lo dejen morir, pero la familia aún no se anima a tomar una decisión así de radical, pues tiene la esperanza de encontrar un tratamiento efectivo.

En Reino Unido vive Dilton Wilford y sufre con dicha enfermedad. Desde que quedó postrado en cama el dolor ha sido tan fuerte que Dillion quería morir, se lastimó e incluso le rogó a su madre para que le amputaran la pierna.

La familia se aferra en la búsqueda de un tratamiento que funcione y parece que han encontrado algo muy cerca. Los padres de Dilton se aventuraron a viajar con él a Estados Unidos donde unos especialistas estarían devolviéndole un poco de paz al pequeño.

El pequeño Dilton ha tenido que pasar bastante tiempo postrado en cama. (Foto: Wilford Family)

Se trata de un tratamiento pionero que estaría cambiándole la vida de funcionar bien. Hasta el momento, Dilton a respondido positivamente y el dolor se ha reducido. Los médicos en Texas, EE. UU., trataron a Dillon con una máquina Vecttor que administra una forma de electroestimulación a sus nervios para reducir el dolor.

La máquina ayuda a Dillon a estimular los nervios para producir ciertos neuropéptidos que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo, reduciendo sus niveles de dolor. La familia logró recaudar fondos para adquirir la máquina, para poder volver al Reino Unido y continuar el tratamiento en casa, ya que en el hospital es costoso. Con esto, la familia tiene la esperanza de que Dilton pueda continuar con vida sin sufrir tanto dolor.

