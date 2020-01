Sale a la luz la dura infancia de los exintegrantes de "RBD"

“No te podías enfermar, porque si te enfermabas y no llegabas a un llamado al teatro o a la novela, entonces ya no eras profesional, y yo me acuerdo que eso a mí me atormentaba mucho de chiquita. Creo que esto nunca lo había contado”, confesó la actriz mexicana. "Y de pronto, tengo que decirlo también, de pronto creo que hubo momentos que los sufrí mucho, más de lo que llegué a disfrutarlos, y eso no estaba bien”, explicó la artista.

En aquella época, para Anahí, era muy importante “que todo saliera bien”, y si no lo conseguía, se frustraba y se sentía mal consigo misma.

“A veces me aferraba muchísimo a querer que todo saliera bien y de pronto, pues no lo logras, porque el mismo miedo te paraliza y no deja que logres las cosas, hacerlas como hubieras querido”, contó. "Ahora que estoy más grande y que ya maduré, y que ya pasaron muchos años, a lo mejor si vuelvo la mente para atrás digo: Wow, tal vez hubiera disfrutado más muchas cosas que a veces las sufrí de más". dijo

Ver esta publicación en Instagram Hoy estrenamooooos! ✨ #comocortaratupatán Una publicación compartida por Christophervon (@christophervuckermann) el 13 de Oct de 2017 a las 5:29 PDT

Christopher Von Uckermann habló en 2018 del trauma que marcó su infancia: le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo.

El actor, que interpretaba a Diego Bustamante en la novela y participó de pequeño en series como "El Diario de Daniela" (1999) o 2Amigos por Siempre" (2000), rememoró su niñez durante una conferencia TEDx, donde recordó cómo comenzó todo.

“Desde niño fue hiperactivo, al principio mis padres pensaron que era sólo eso, hiperactividad. Con el tiempo descubrieron que detrás de toda esa energía había algo más: trastorno obsesivo compulsivo", reveló el artista.

Según narró, desde pequeño vienen a su mente numerosos pensamientos negativos que le perturban y no le dejan vivir en paz. Después de ser diagnosticado, sus padres, preocupados por los efectos secundarios del tratamiento, decidieron no suministrarle medicación. Y poco a poco, los pensamientos empeoraron.

“Por azares del destino comencé a trabajar desde pequeño. Era trabajar y estudiar. Actuar profesionalmente y también me gustaba la música. Empecé a tocar la batería y eso me servía para canalizar esa energía y no estar pensando en tonterías en mi cabeza y me ayudó durante un tiempo. Después, esos pensamientos obsesivos me alcanzaron”, relató.

Christopher, que recibió a los 11 años “El Águila Dorada” por haber participado en más de 160 comerciales, confesó que a esa edad, los pensamientos sobre la muerte lo acosaban a menudo. A veces imaginaba que fallecía un familiar, o incluso él mismo, y eso le aterraba.

El tic empeoró y el miedo se apoderó de él. Le molestaba al caminar por la calle, -donde evitaba cruzarse con camiones de carga o con vallas y cables de alta tensión- y antes de acostarse, llegando incluso a imaginar que el agua inundaba su habitación.

Aunque le siguen aterrando esos pensamientos, contó que ahora los combate con ideas positivas, y que ya dejó atrás el horror que lo acosó en su infancia.

Dulce María también tuvo una infancia difícil. Según la actriz, que se casó recientemente con el productor Paco Álvarez, estar lejos de su familia y sus amigos cuando tenía que viajar era duro.

"Vivía de un lado para otro, vivía para trabajar y la mayor parte del tiempo lo pasaba en un hotel, y eso en muchas ocasiones te resulta muy duro”, explicó en una entrevista con la revista Hola.

“Me tocó una vida diferente, y estoy agradecida por eso, aunque a veces me gustaría saber cómo sería yo si hubiera tomado otro camino. Agradezco cada paso en mi camino, cada prueba, cada encuentro y cada bendición, pues he aprendido y me han hecho ser quién soy hoy ¡Sin remordimientos!”, expresó.

Tomado de Infobae.