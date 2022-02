Las críticas que recibió Yalitza Aparicio por ser imagen de marcas de prestigio

A partir del éxito de "Roma" al lado del director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio no ha dejado de sorprender al ser una imagen de inclusión por sus raíces, sus looks espectaculares han cautivado a más de uno.

De acuerdo con la actriz, esta vez disfrutó mucho realizar la sesión para la revista "Bad Hombre" y relató su experiencia a través de un video que circula en redes sociales.

La actriz compartió a través de sus redes sociales, algunas de las imágenes que forman parte de la edición de la revista."Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase más tiempo. Siempre disfrutando de cada momento. Mil gracias, chicos", reiteró en Instagram.

La intérprete de Cleo, se convirtió en una de las figuras mexicanas más representativas, puesto que cualquier proyecto en el que se ve involucrada es recibido con mucho apoyo por parte de sus seguidores.

Según "Los Ángeles Times", Aparicio ha alzado la voz en contra del racismo que se vive en México y aseguró que la sociedad crece cuando todos tienen igualdad de oportunidades, sin que importe el color de piel.

"Me encantaría que la sociedad se dé cuenta que todos somos seres humanos, que tenemos derechos que deben ser respetados, más allá de una idea que se ha forjado, de que las oportunidades se limitan por el color de piel u origen", afirmó la famosa.

Además, resaltó que no está mal que una persona como ella tenga la oportunidad de salir en la pantalla grande, sino lo reprobable es que las personas sientan que no pueden cumplir sus sueños.



También reveló que ha sido objeto de duras críticas por ser indígena y portar marcas de lujo, por lo que destacó la importancia de la inclusión en la moda.

"Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería de portar ropa de marcas de lujo, o porque eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier", aseveró Aparicio.