El reciente eclipse lunar también permitió observar la Vía Láctea (video)

En un observatorio de Hawaii lograron tomar imágenes de la Vía Láctea gracias al eclipse lunar de la semana pasada.

El eclipse lunar del 15 de mayo brindó imágenes espectaculares, pero por segundos también fue posible apreciar la Vía Láctea, gracias al Observatorio Gemini en Hilo, Hawaii que usó la cámara All-Sky y justo en el momento en que el Sol, la Tierra y Luna se alinearon, y con ello el eclipse hizo que el cielo se oscureciera y reveló la Vía Láctea.

El observatorio compartió un video donde el evento fue capturado. En los tres segundos, en que el Sol, la Tierra y la Luna se alinearon y, por lo tanto, colocaron a la Luna en la sombra de nuestro planeta (conocida como la totalidad), estaba lo suficientemente oscuro como para que los confines de nuestra galaxia fueran visibles, indican los científicos.

The All-sky camera at @GeminiObs South got a pretty good view of the Lunar eclipse last night! Note the very sharp decrease in brightness between 12-17 seconds! #discovertogether #Eclipse #EclipseLunar #Eclipse2022 @NOIRLabAstro @NOIRLabAstroES pic.twitter.com/raOZFa9RyT — US National Gemini Office (@usngo) May 16, 2022

El eclipse lunar total ocurrió en luna llena, lo que normalmente haría que la noche fuera muy brillante y, por lo tanto, pobre para ver la Vía Láctea a través de la contaminación lumínica natural. Pero cuando la Tierra cortó la luz del Sol que se refleja en la luna, el cielo se atenuó significativamente y reveló la galaxia a la cámara.

No fue solo la cámara del Observatorio Gemini la que seleccionó la Vía Láctea, otro fotógrafo publicó una imagen en Twitter de la Vía Láctea, el eclipse lunar y la aurora boreal en una sola imagen.