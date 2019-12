Ed Sheeran lanza video que muestra imágenes de Antigua Guatemala

El cantante británico publicó este domingo el video oficial de su nuevo sencillo "Put It All On Me", donde aparecen tomas de una pareja en Antigua Guatemala y otras ciudades.

El video muestra a diversas parejas bailando en ciudades como Armenia, Zanzibar, Dallas, Antigua Guatemala, Durmersheim, Colonia, Miami, Nueva York, Tanzania, California, Texas, San Diego y Londres. Al final, aparecen Sheeran junto a su esposa y luego la cantante que colabora en la canción: Ella Mai.

Put It All On Me es un video romántico que relata una breve historia sobre la pareja que aparece bailando en cada ciudad. Las tomas de Antigua Guatemala empiezan en el minuto 1:16 del video.

Sheeran es un cantante, compositor, guitarrista y actor británico que comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía en su ciudad. Cuando tenía 16 años dejó la escuela y se trasladó a Londres para continuar su carrera artística.

Después de publicar un sencillo de forma independiente llamó la atención de Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo de grabación. En el 2011 lanzó su álbum debut con el sencillo "The A Team", que estuvo nominada a un Grammy por Canción del año.