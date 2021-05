Hazard pide perdón por reírse tras quedar eliminado por su exequipo

Ante el revuelo que generó la imagen de Hazard de risas aún sobre el césped de Stamford Bridge, el jugador dio la cara y no dudó en pedir perdón.

Eden Hazard se disculpó con la afición del Real Madrid tras difundirse imágenes en las que se le ve contento, pese a la eliminación del cuadro merengue de la Liga de Campeones ante el Chelsea.

La difusión de las imágenes recién terminado el juego provocaron la indignación de la afición madridista que reprochó la actitud al belga.

"Lo siento. He leído muchas opiniones hoy sobre mí, y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid. Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. Hala Madrid!", indicó Hazard en sus redes sociales.

La actitud del belga no sólo ha dado la vuelta al mundo, sino que ha despertado todo tipo de opiniones, la mayoría de ellas críticas hacia Hazard.

La última la del padre de Courtois.

"Realmente no es inteligente por parte de Eden hacer eso. Probablemente no lo pensó bien, pero esas imágenes son dolorosas para los seguidores del Madrid. Si ves a un jugador riéndose dos minutos después caer eliminado ... Diría que es hasta poco profesional", lamentó en el podcast de HLN Sportcast.

