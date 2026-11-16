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Es el segundo exlegislador beneficiado con un sobreseimiento durante la jornada, pese a que el MP había solicitado enviarlo a juicio.

Por segunda ocasión durante este lunes 16 de noviembre, la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió cerrar un proceso penal contra un exdiputado del Congreso de la República, pese a que el Ministerio Público (MP) había solicitado que enfrentara juicio.

Esta vez se trata de Edgar Cristiani, exlegislador electo por el desaparecido Partido Patriota (PP), quien fue señalado por el delito de cohecho pasivo dentro del caso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.

Durante su argumentación, la juzgadora señaló que el MP dispuso de cuatro años para sustentar la acusación contra Cristiani, quien permaneció durante la audiencia con una carpeta que le cubría el rostro.

Cruz Toscano explicó que permitir al ente investigador presentar una nueva acusación en esta etapa podría vulnerar las garantías judiciales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente el derecho a que la situación jurídica de una persona sea resuelta dentro de un plazo razonable.

La jueza recordó que el Código Procesal Penal establece plazos de tres meses cuando el sindicado permanece en prisión preventiva y de seis meses cuando se encuentra bajo medidas sustitutivas.

En ese sentido, indicó que el Estado de Guatemala debe garantizar el cumplimiento de los plazos procesales y evitar que las personas permanezcan sometidas indefinidamente a un proceso penal.

Asimismo, señaló que la tutela judicial debe garantizar el acceso a la justicia sin vulnerar los derechos y garantías de las personas procesadas.

Por ello, consideró atendibles los argumentos de la defensa respecto de la falta de elementos que permitieran fundamentar la apertura a juicio.

Con base en las garantías judiciales contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el Código Procesal Penal y la Constitución Política de la República, Cruz Toscano resolvió decretar el sobreseimiento a favor de Cristiani.

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D dictó sobreseimiento del caso a favor del exdiputado Edgar Cristiani por el delito de cohecho pasivo en el caso Corrupción y Construcción. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/LkZNYRTvEk — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 16, 2026

Sobre el caso

Según el MP, Edgar Cristiani fue electo diputado por Listado Nacional con el desaparecido Partido Patriota para el período 2012-2016.

Los señalamientos contra el excongresista están relacionados con su participación en la votación de una moción privilegiada para declarar de urgencia nacional el conocimiento de una iniciativa de ley, que posteriormente fue aprobada en único debate mediante el Decreto 29-2012 del Congreso de la República.

La normativa estaba vinculada con el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, en el tramo que comprende Cocales, El Zarco, Coatepeque y Tecún Umán, adjudicado a la constructora brasileña Odebrecht.

De acuerdo con la acusación del MP, la participación de Cristiani en la aprobación del referido decreto habría constituido el delito de cohecho pasivo.

Sin embargo, la jueza consideró que no existían elementos suficientes para fundamentar su envío a juicio y resolvió otorgarle el sobreseimiento.